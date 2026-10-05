Komandanti i IRGC-së pretendon se forcat amerikane u “larguan” 1.000 km nga kufijtë e Iranit
Një komandant i lartë i Gardës Revolucionare iraniane (IRGC) ka pretenduar se forcat iraniane e kanë detyruar ushtrinë amerikane të tërhiqet rreth 1.000 kilometra larg kufijve të Iranit. “Amerikanët ikën dhe u larguan më shumë se 1.000 kilometra nga kufijtë tanë. Kjo nuk ishte zgjedhja e tyre; ishte për shkak të autoritetit të Republikës Islamike dhe autoritetit të Forcave Tokësore të IRGC-së,” tha nën-admirali Ali Fadavi në një intervistë televizive, siç njofton Al Jazeera, duke cituar agjencinë shtetërore Press TV.
Fadavi pretendoi se, për herë të parë, asnjë anije amerikane nuk ndodhet në Gjirin Persik, Ngushticën e Hormuzit, Detin e Omanit apo madje as në Oqeanin Indian verior — dhe tha se anijet luftarake amerikane janë “100 për qind të ekspozuara” ndaj sulmeve të IRGC-së.
Deklarata vjen në një kohë kur ushtria amerikane vijon të zbatojë bllokadën detare ndaj porteve iraniane. Komanda Qendrore amerikane (CENTCOM) tha javën e kaluar se ka ridrejtuar 125 anije tregtare që nga korriku për të “siguruar përputhshmëri të rreptë” me bllokadën.
Pretendimet e komandantëve iranianë nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur, dhe ato vijnë një ditë pasi ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se “nuk ka zgjidhje ushtarake” për konfliktin me SHBA-në, por se Teherani mbetet i gatshëm të kthehet në luftë nëse sulmohet.
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