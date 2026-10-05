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05 Tet 2026
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Objekt i dyshimtë në Athinë: mbyllen rrugët Acharnon dhe Feron, ekipi i çminimit TEEM në vendngjarje Poutine kanadeze — patate të skuqura me djathë curd dhe salcë gravy «Insidious: Out of the Further» kalon «The Last Key»-në: bëhet filmi i dytë më i suksesshëm në historinë e franshizës me 168.1 milionë dollarë Sulmet izraelite vrasin tre palestinezë në Gaza, mes tyre një punonjëse humanitare dhe një vajzë 6-vjeçare Jemeni kërkon ndihmë ndërkombëtare për të mposhtur Huthi-t: “Është në interesin e botës”
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Poutine kanadeze — patate të skuqura me djathë curd dhe salcë gravy

Pjata më e famshme e Kanadasë: patate të skuqura krokante, copëza djathi të freskët që shkrihen ngadalë dhe salcë e ngrohtë gravy — një shije e parezistueshme që ia vlen ta provosh të paktën një herë.

· 2 min lexim

Poutine është pjata kombëtare jozyrtare e Kanadasë, e lindur në Québec në vitet 1950, siç njofton Wikipedia. Emri i saj do të thotë “kaos” në dialektin e Québec-ut — dhe është pikërisht ajo: një përzierje e shijshme kaosi në pjatë. Sekreti i një poutine të mirë qëndron në kontrastin e temperaturave: patatet dhe salca duhet të jenë shumë të nxehta, ndërsa copëzat e djathit (cheese curds) në temperaturë dhome, në mënyrë që të zbuten por të mos shkrihen plotësisht.

PËRBËRËSIT (për 4 porcione):

  • 1 kg patate për skuqje
  • 250 g djathë curd (cheese curds) — mund të zëvendësohet me mozzarella të freskët të prerë në kubikë
  • 500 ml lëng mishi (stock)
  • 2 lugë gjelle gjalpë
  • 2 lugë gjelle miell
  • kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • vaj për skuqje të thellë

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Pritni patatet në shkopinj me trashësi rreth 1 cm, lajini në ujë të ftohtë për të hequr niseshtenë dhe thajini plotësisht.
  2. Skuqini patatet dy herë: fillimisht në vaj 160°C për 5–6 minuta, kullojini; pastaj sërish në 190°C derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të bëhen krokante. Kriposini menjëherë sa janë të nxehta.
  3. Për salcën gravy: shkrini gjalpin në një tenxhere, shtoni miellin dhe kaurdiseni 2 minuta duke përzier. Hidhni gradualisht lëngun e mishit duke përzier vazhdimisht që të mos krijohen kokrra. Ziejini 5–8 minuta derisa salca të trashet. Rregulloni kripën dhe piperin.
  4. Vendosni patatet e nxehta në pjatë të thellë, shpërndani copëzat e djathit sipër dhe hidhni salcën e nxehtë gravy. Shërbejeni menjëherë, sa djathi fillon të zbutet nga nxehtësia.

Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e gatimit: 30 minuta. Porcione: 4.

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