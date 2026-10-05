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05 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Eksportet e naftës së Lindjes së Mesme tejkalojnë nivelet e para-luftës, tregojnë të dhënat

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Cisternë gjigante nafte — eksportet e Lindjes së Mesme i tejkaluan nivelet e para-luftës në fund të shtatorit (Foto: Wikimedia Commons, domain publik)

Eksportet e naftës së papërpunuar nga Lindja e Mesme janë rritur mbi nivelet e para-luftës në katër nga shtatë ditët e javës së fundit të shtatorit, sipas të dhënave provizore të firmës së ndjekjes së anijeve Kpler, të cituara nga Reuters-i dhe të publikuara në liveblog-un e Al Jazeera-s për luftën në Iran.

Sipas Reuters-it, eksportet e rajonit i tejkaluan nivelet e para-luftës më 24 shtator dhe nga 27 deri më 29 shtator, duke u ngjitur në 19.5 deri në 22.5 milionë fuçi në ditë. Për krahasim, eksportet mesatarisht ishin 18 milionë fuçi në ditë në vitin para fillimit të luftës SHBA–Izrael ndaj Iranit. Mesatarja lëvizëse shtatëditore e eksporteve të papërpunuara ishte 18.5 milionë fuçi në ditë më 1 tetor, tregojnë të dhënat, të cilat përfshijnë kalimet përmes Ngushticës së Hormuzit, Detit të Kuq, terminaleve të eksportit dhe transferimeve anije-me-anije në Gjirin e Omanit.

Rritja vjen në mes të një vale të re sulmesh ndaj cisternave në Lindjen e Mesme: firma e inteligjencës detare Marisks numëron shtatë incidente vetëm në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa agjencia britanike UKMTO ka raportuar të paktën një sulm në ditë në Hormuz ose në Gjirin e Adenit që nga 2 tetori.

Rimëkëmbja e flukseve të naftës shihet si treguesi më i rëndësishëm nëse bllokada detare e SHBA-së ndaj porteve iraniane dhe kundërsulmet e Teheranit po e humbasin efektin e tyre — edhe pse analistët paralajmërojnë se ekuilibri mbetet i brishtë dhe mund të prishet lehtë me një përshkallëzim të ri.

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