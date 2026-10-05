Objekt i dyshimtë në Athinë: mbyllen rrugët Acharnon dhe Feron, ekipi i çminimit TEEM në vendngjarje
Policia greke ndërpreu qarkullimin në dy rrugë qendrore të Athinës, ndërsa skuadra e çminimit TEEM po kontrollon një objekt të dyshimtë; masat do të mbeten në fuqi deri në përfundimin e kontrollit.
Policia greke ka ndërprerë qarkullimin e mjeteve në dy rrugë qendrore të Athinës, siç njofton ProtoThema, pasi një objekt i dyshimtë është zbuluar në orët e para të mëngjesit të sotëm, më 5 tetor 2026. Kontrolli i objektit po kryhet nga ekipi i posaçëm i çminimit të policisë greke, TEEM.
Sipas njoftimit të autoriteteve, qarkullimi është ndërprerë në rrugën Acharnon, në segmentin nga kryqëzimi me rrugën Ioulianou deri te kryqëzimi me rrugën Heyden, si dhe në rrugën Feron, nga kryqëzimi me rrugën Fylis.
Masat e qarkullimit do të mbeten në fuqi për aq kohë sa do të zgjasë kontrolli i objektit nga ekipi i TEEM-it, sipas autoriteteve. Deri në momentin e publikimit të lajmit, rrugët nuk ishin rihapur dhe situata ishte ende në zhvillim.
Burimi grek nuk jep detaje për natyrën, përmasat apo përmbajtjen e objektit të dyshimtë, dhe nuk përmend evakuime ndërtesash. As nuk citohen zyrtarë të policisë me emra — informacioni bazohet në njoftimin zyrtar të autoriteteve për rregullimin e qarkullimit.
Rruga Acharnon është një nga arteriet kryesore që lidh qendrën e Athinës me lagjet veriore të kryeqytetit, dhe mbyllja e saj në orët e para të mëngjesit pritet të sjellë probleme në qarkullim derisa ekipi i çminimit të përfundojë verifikimin.
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