«Insidious: Out of the Further» kalon «The Last Key»-në: bëhet filmi i dytë më i suksesshëm në historinë e franshizës me 168.1 milionë dollarë
Filmi i gjashtë i sagës horror të Blumhouse, i drejtuar nga Jacob Chase, ka grumbulluar 168.1 milionë dollarë në gjithë botën pas 43 ditësh në kinema — duke kaluar «Insidious: The Last Key» (167.8 milionë dollarë) dhe duke u bërë filmi i dytë më fitimprurës i franshizës pas «The Red Door» (189 milionë), sipas të dhënave të Box Office Mojo.
Filmi horror «Insidious: Out of the Further» ka arritur një tjetër moment historik në arkën botërore: me 168.1 milionë dollarë të grumbulluara, ai ka kaluar zyrtarisht «Insidious: The Last Key» të vitit 2018 (167.8 milionë dollarë) dhe është bërë filmi i dytë më i suksesshëm komercialisht në historinë e franshizës, sipas të dhënave të Box Office Mojo, të cituara nga Wisevoter.
Arritja erdhi pas 43 ditësh në kinema, ku filmi vazhdon të shfaqet ende në 289 kinema amerikane — duke mbledhur 85 mijë dollarë vetëm në të premten e javës së tetë. Shifrat konfirmojnë se forca e tij vjen sidomos nga tregjet ndërkombëtare: 102.6 milionë dollarë jashtë SHBA-së, përballë 65.5 milionë dollarëve në territorin amerikan.
Kapitulli i gjashtë i sagës, i cili doli në kinema më 21 gusht 2026, u drejtua nga Jacob Chase dhe solli një kast të ri, me veteranen Lin Shaye që u rikthye në rolin e saj ikonik nga filmat e mëparshëm. Prodhimi mban vulën e Blumhouse dhe u shpërnda nga Sony.
Në krye të franshizës mbetet «Insidious: The Red Door» (2023) me 189 milionë dollarë, duke e lënë hendekun mes dy filmave rreth 20 milionë dollarë. Analistët parashikojnë se «Out of the Further» mund ta mbyllë ecurinë e tij në kinema me një total përfundimtar midis 170 dhe 190 milionë dollarëve.
Pavarësisht kritikave të ndara nga publiku dhe kritika, buxheti i ulët i prodhimit e shpëtoi filmin nga të qenit një zhgënjim në arkë, duke e kthyer në një tjetër sukses komercial për modelin e provuar të Blumhouse.
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