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05 Tet 2026
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Pasta

Spageti cacio e pepe — makarona klasike romane me pecorino dhe piper të zi

Një recetë me vetëm tre përbërës — spageti, djathë pecorino romano dhe piper të zi të bluar freskët — që jep një makaronë kremoze dhe plot shije, siç përgatitet në Romë.

· 2 min lexim

Përbërësit (për 4 porcione):

  • 400 g spageti
  • 120 g djathë pecorino romano i grirë imët (plus pak për servirje)
  • 2 lugë çaji piper i zi i bluar freskët
  • Kripë për ujin e zierjes

Hapat e përgatitjes:

  1. Vë një tenxhere të madhe me ujë të kripur të vlojë dhe zi spagetit një minutë më pak se koha e treguar në paketim, derisa të jenë al dente.
  2. Ndërkohë, në një tigan të madh dhe të thellë skuq piperin e zi të bluar për 1–2 minuta në zjarr mesatar, derisa të lëshojë aromë, pa shtuar yndyrë.
  3. Shto në tigan rreth 200 ml nga uji i nxehtë i makaronave dhe lëre të ziejë lehtë.
  4. Kulloji makaronat dhe hidhi në tigan; përzieji mirë për një minutë që të thithin lëngun aromatik me piper.
  5. Hiqe tiganin nga zjarri dhe shto pecorinon e grirë gradualisht, duke përzier vazhdimisht, derisa të formohet një salcë kremoze që i vesh makaronat. Nëse salca është shumë e trashë, shto pak ujë të nxehtë nga zierja.
  6. Shërbeji menjëherë në pjata të ngrohta, me pak pecorino të grirë sipër dhe piper të bluar freskët.

Koha e përgatitjes: 5 minuta | Koha e gatimit: 15 minuta | Porcionet: 4

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