Spageti cacio e pepe — makarona klasike romane me pecorino dhe piper të zi
Një recetë me vetëm tre përbërës — spageti, djathë pecorino romano dhe piper të zi të bluar freskët — që jep një makaronë kremoze dhe plot shije, siç përgatitet në Romë.
Përbërësit (për 4 porcione):
- 400 g spageti
- 120 g djathë pecorino romano i grirë imët (plus pak për servirje)
- 2 lugë çaji piper i zi i bluar freskët
- Kripë për ujin e zierjes
Hapat e përgatitjes:
- Vë një tenxhere të madhe me ujë të kripur të vlojë dhe zi spagetit një minutë më pak se koha e treguar në paketim, derisa të jenë al dente.
- Ndërkohë, në një tigan të madh dhe të thellë skuq piperin e zi të bluar për 1–2 minuta në zjarr mesatar, derisa të lëshojë aromë, pa shtuar yndyrë.
- Shto në tigan rreth 200 ml nga uji i nxehtë i makaronave dhe lëre të ziejë lehtë.
- Kulloji makaronat dhe hidhi në tigan; përzieji mirë për një minutë që të thithin lëngun aromatik me piper.
- Hiqe tiganin nga zjarri dhe shto pecorinon e grirë gradualisht, duke përzier vazhdimisht, derisa të formohet një salcë kremoze që i vesh makaronat. Nëse salca është shumë e trashë, shto pak ujë të nxehtë nga zierja.
- Shërbeji menjëherë në pjata të ngrohta, me pak pecorino të grirë sipër dhe piper të bluar freskët.
Koha e përgatitjes: 5 minuta | Koha e gatimit: 15 minuta | Porcionet: 4
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