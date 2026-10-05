Sulmet izraelite vrasin tre palestinezë në Gaza, mes tyre një punonjëse humanitare dhe një vajzë 6-vjeçare
Sulmet izraelite në gjithë Rripin e Gazës kanë vrarë të paktën tre palestinezë dhe kanë plagosur nëntë të tjerë, pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që supozohej t’u lejonte njerëzve të rindërtonin jetët e tyre. Sulmet ndodhën në Deir el-Balah dhe Khan Younis, ndërsa të shtëna, sulme me dronë dhe zjarr artilerie u raportuan edhe në pjesë të Qytetit të Gazës dhe Gazës veriore, siç njofton Al Jazeera.
Mes viktimave, sipas raportimit, janë një punonjëse humanitare që koordinonte dërgesat e ndihmave dhe një vajzë gjashtëvjeçare, Suha Mohammed Nasser.
Sulmet e sotme vijnë në vazhdën e shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit, ndërsa ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi pohoi se “nuk ka zgjidhje ushtarake” për konfliktin SHBA–Iran, por se Teherani mbetet i gatshëm për luftë nëse sulmohet.
Përshkallëzimi i dhunës në Gaza dhe në fronte të tjera rajonale rrezikon ta zgjerojë edhe më tej konfliktin SHBA–Iran, tashmë në muajin e tetë të tij.
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