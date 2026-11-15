Hellebuyck bën 43 pritje dhe mbetet i pamposhtur, Devils fitojnë 7-4 në Washington dhe plotësojnë fitoren e dyfishtë ndaj Capitals
New Jersey Devils fituan 7-4 ndaj Washington Capitals në Capital One Arena në Washington, të shtunën më 14 nëntor 2026, sipas AP-së. Me këtë fitore, Devils fituan edhe ndeshjen e dytë të përballjes së dyfishtë shtëpi-jashtë brenda tri ditësh.
Portieri Connor Hellebuyck bëri 43 pritje dhe mbetet i pamposhtur me Devils këtë sezon, me bilanc 7-0-0, sipas Reuters. Washington e tejkaloi New Jerseyn në gjuajtje 47-33.
Washington kryesoi 3-2 pas periodës së parë, por New Jersey shënoi dy gola në periodën e dytë dhe mori epërsinë 4-3. Timo Meier theu barazimin 3-3 me një gol në power play në periodën e dytë.
Nico Hischier shënoi golin e fitores (5-3) në minutën 0:56 të periodës së tretë, me një devijim të pasimit të Brown, në inferioritet numerik (short-handed), sipas AP-së. Më pas, Evan Rodrigues shënoi dy herë në periodën e tretë: në minutën 3:18 për 6-4 dhe në portën e zbrazët në minutën 16:45 për rezultatin përfundimtar 7-4.
Lenni Hameenaho, Jesper Boqvist dhe Connor Brown patën secili një gol dhe dy asistime (tri pikë), ndërsa Luke Hughes dha tri asistime, sipas Reuters.
Me këtë fitore, Devils kanë fituar shtatë nga tetë ndeshjet e fundit dhe kanë bilanc 11-2-0 në 13 ndeshjet e fundit.
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