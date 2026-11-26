Raporti i BE-së: të ardhurat ruse nga nafta arritën 102 miliardë dollarë në janar-shtator, mbi totalin e gjithë vitit 2025
Një raport i Komisionit Evropian, i qarkulluar te vendet e BE-së më 24 nëntor dhe i parë nga Kyiv Independent, vlerëson efektin e tavanit të çmimit të naftës ruse të rënë dakord nga G7 në vitin 2022. Sipas raportit, të ardhurat e Rusisë nga eksportet e naftës bruto për periudhën janar-shtator 2026 arritën 102 miliardë dollarë, duke tejkaluar tashmë totalin e gjithë vitit 2025, i cili ishte 101 miliardë dollarë.
Raporti ia atribuon rritjen “krizës së Lindjes së Mesme”: vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të sulmuar Iranin në shkurt, pas të cilit Teherani ngushtoi furnizimet përmes Ngushticës së Hormuzit. Sipas vlerësimit, Rusia po “rifiton fuqi negociuese” nga një “shok furnizimi” i përshkruar si “i paprecedentë në shkallë”.
Shifrat tregojnë një rritje të shpejtë në pranverë: të ardhurat u rritën nga 6 miliardë dollarë në shkurt në 11.3 miliardë dollarë në mars dhe, pas një rënieje gjatë verës, arritën 14.5 miliardë dollarë në shtator.
Megjithatë, raporti thekson se sanksionet kanë luajtur rol kyç në kufizimin e përfitimit rus. Pa tavanin e çmimit, eksportet detare të naftës bruto ruse do të kishin qenë 30 miliardë dollarë më të larta, ndërsa Moska do të kishte fituar 10-15 miliardë dollarë më shumë nga produktet e naftës që nga marsi. Në të njëjtën kohë, SHBA-ja nuk e ka shtrënguar tavanin e saj paralelisht me koalicionin, ndërsa Kina dhe India tani përbëjnë 85% të eksporteve ruse të energjisë.
Raporti vëren gjithashtu se sulmet ukrainase me dronë ndaj rafinerive kanë ulur eksportet detare ruse të produkteve të naftës me një të tretën, ndërsa ndërtimi i “flotës hije” i ka kushtuar Moskës me gjasë mbi 10 miliardë dollarë.
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