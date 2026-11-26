«Parsifal» mbyll ciklin 10-vjeçar të Wagner-it për Melbourne Opera: produksioni i ri zbarkon në Regent Theatre
Opera e fundit e Richard Wagner-it vjen në Melbourne me kast tërësisht australian, orkestër prej 100 instrumentistësh dhe kor prej 80 zërash — dhe e bën regjisoren Suzanne Chaundy të vetmen australiane që ka vënë në skenë të gjitha operat e mëdha të Wagner-it.
Melbourne Opera do të paraqesë një produksion të ri të «Parsifal»-it të Richard Wagner-it në Regent Theatre të Melbourne-it, në vetëm tri shfaqje, duke mbyllur kështu ciklin e saj historik 10-vjeçar të Wagner-it, siç njofton BroadwayWorld. Të gjitha operat e ciklit mbajnë firmën e drejtoreshës ekzekutive të sapoemëruar të kompanisë, Suzanne Chaundy, e cila bëhet kështu e vetmja regjisore australiane që ka vënë në skenë të gjitha operat e mëdha të Wagner-it, përfshirë edhe veprat më kërkuese të repertorit operistik.
Në skenën e Regent Theatre rikthehet edhe dirigjenti Anthony Negus, një nga wagnerianët më të vlerësuar në botë, i cili ka udhëhequr shumë nga sukseset e ciklit — mes tyre ciklin e parë rajonal australian të «Unazës» dhe «Die Meistersinger von Nürnberg» në Royal Exhibition Building, ndërtesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. «Prodhimi ynë i “Parsifal”-it flet për një shoqëri të brishtë në prag të zhdukjes. Ashtu si çdo art i madh, ai është i përjetshëm dhe rezonon në mënyrë të çuditshme me botën tonë sot», thotë Chaundy, sipas BroadwayWorld, duke e përshkruar veprën si meditimin më kompleks të Wagner-it mbi njerëzimin.
Kasti është tërësisht australian: baritoni Warwick Fyfe, fitues i çmimeve Helpmann dhe Green Room, këndon Gurnemanz-in; sopranoja Anna-Louise Cole, pas triumfeve si Turandot, Brünnhilde dhe Sieglinde, merr rolin e Kundry-t; ndërsa tenori Brad Cooper, i sapokthyer nga Metropolitan Opera e New York-ut ku po punon aktualisht, këndon vetë Parsifal-in. Ansamblin e plotësojnë Christopher Hillier si Amfortas, Christopher Tonkin si Klingsor dhe Eddie Muliaumaseali’i si mbreti fantazmë Titurel, të rrethuar nga një orkestër prej 100 instrumentistësh dhe një kor prej 80 zërash.
«Parsifal»-i, opera e fundit e Wagner-it, rrëfen historinë e të riut të pafajshëm që mbërrin në Montsalvat, shtëpinë e Graalit të Shenjtë, dhe përmes njohjes e dhembshurisë shëron mbretin e plagosur Amfortas. Wagner-i vetë nuk e quajti operë, por «festival skenik për shenjtërimin e skenës», dhe vepra rrallë vihet në skenë pikërisht për shkak të përmasave të saj. «Është një nga veprat më domethënëse dhe më me ndikim të repertorit muzikor dhe ne jemi të nderuar që një nga wagnerianët më të mëdhenj në botë, Anthony Negus, do të dirigjojë kastin tonë të mrekullueshëm, ndërsa Melbourne Opera mbyll udhëtimin e saj historik wagnerian», thotë themeluesi i kompanisë, Greg Hocking.
Produksioni shënon kulmin e një sezoni të ngjeshur për Melbourne Opera-n, që përfshin edhe «L’elisir d’amore» të Donizetti-t në maj, një produksion të ri të «Rigoletto»-s nga 18 korriku dhe «Tosca»-n nga 19 shtatori në Athenaeum Theatre. Biletat për «Parsifal»-in, sipas kompanisë, po shiten shpejt.
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