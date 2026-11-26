Britania investon 9.5 milionë paund në një park ere 200 MW në Ukrainë që mund të furnizojë 300 mijë familje
Britania do të investojë 9.5 milionë paund për ndërtimin e një parku ere prej 200 megavatësh në Ukrainë, në një vendndodhje të pazbuluar, i aftë të furnizojë 300 mijë familje ukrainase. Njoftimin e bëri ministri i Jashtëm britanik Ed Miliband, sipas The Guardian. Parku i ri pritet të ndërtohet dhe operohet nga Elementum Energy, kompani e regjistruar në Britani me zyra në Londër, Kiev dhe Odesa.
Qeveria britanike ka ofruar gjithsej mbi 770 milionë paund për rindërtimin e sistemit energjetik të Ukrainës, përfshirë mbështetje emergjente dhe investime afatgjata në burime të rinovueshme dhe prodhim bërthamor për të ulur varësinë nga gazi.
Miliband tha se paratë do të ndihmojnë “prodhim të ri të madh të rinovueshëm, forcimin e pavarësisë energjetike të Ukrainës dhe mbështetjen e rimëkëmbjes së saj”, dhe se “ndërsa Rusia kërkon t’i zhysë ukrainasit në errësirë, Britania po e ndihmon Ukrainën të ndërtojë sistemin energjetik të sigurt dhe të qëndrueshëm që i nevojitet për të ardhmen”.
Sipas Kievit, sulmet e Moskës kanë shkatërruar ose dëmtuar mbi 80% të kapacitetit prodhues të energjisë së Ukrainës të paraluftës. Megjithatë, Ukraina ka instaluar mbi 3 gigavatë kapacitet të rinovueshëm që nga pushtimi i plotë i vitit 2022, rreth 20% e kapacitetit total të instaluar, dhe rreth një e treta e tij vjen nga era.
Nevoja për investime të tilla u theksua edhe të mërkurën, kur sulmet ruse ndaj një termocentrali pranë Odesës shkaktuan ndërprerje të energjisë, ngrohjes dhe ujit në pjesë të qytetit. DTEK tha se ishte sulmi i tretë masiv ndaj termocentraleve të saj vetëm në nëntor.
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