David Ellison miraton planin 10-vjeçar të James Gunn për DC Studios: universi i ri i superheroëve “i sigurt” para mbylljes së bashkimit
Pronari i Skydance takoi Gunn dhe Peter Safran në sheshxhirimin e "Man of Tomorrow" dhe i dha dritën e gjelbër strategjisë dekadëshe për DC Studios — pak ditë para mbylljes së marrëveshjes 111 miliardë dollarëshe me Warner Bros.
David Ellison, kryetari dhe shefi ekzekutiv i Skydance, i ka dhënë miratimin e tij planit dhjetëvjeçar të James Gunn dhe Peter Safran për drejtimin e DC Studios, siç njofton ComicBook.com, duke cituar një raportim të Bloomberg-ut. Takimi ndodhi gjatë një vizite të Ellison-it në sheshxhirimin e filmit “Man of Tomorrow”, ku drejtuesit e DC i prezantuan strategjinë e tyre për ta kthyer universin DCU në qendër të filmave me superheroë.
Njoftimi vjen pak ditë para mbylljes së bashkimit 111 miliardë dollarësh mes Paramount Skydance dhe Warner Bros., e caktuar për më 6 tetor. Sipas të njëjtit raportim, Ellison u impresionua nga ajo që dëgjoi dhe mbështeti vizionin e tyre afatgjatë. Gjithashtu është konfirmuar se Gunn dhe Safran do të vazhdojnë të drejtojnë DC Studios nën menaxhimin e ri, edhe pse kontratat e tyre zyrtarisht skadojnë gushtin e vitit të ardhshëm.
Në kalendarin e studios, titulli i radhës i DCU-së është “Clayface”, i cili mbërrin në kinema së shpejti, ndërsa “Man of Tomorrow” është caktuar për korrik 2027. Sipas burimeve të brendshme të industrisë, reagimi ndaj pamjeve të para të “Man of Tomorrow” ka qenë pozitiv, edhe pse pas dështimit në box office të “Supergirl”, suksesi i filmit të ardhshëm shihet si vendimtar për të ardhmen e planit.
Bashkimi i Warner Bros. me Skydance ka shkaktuar shqetësime të mëdha në Hollywood — nga shkurtime vendesh pune deri te frika se një “super studio” do të vendosë se cilët filma xhirohen. Por për universin DC, sinjali është i qartë: Gunn, Safran dhe vizioni i tyre kanë marrë dritën e gjelbër për të vazhduar siç ishte planifikuar.
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