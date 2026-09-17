McKenna merr mbështetje nga Matthews, Tavares bashkohet në kampin e Maple Leafs
Gavin McKenna ishte në qendër të vëmendjes gjatë ditës së medias së Toronto Maple Leafs, por pranë tij u ulën dy veteranë që e dinë mirë si është të qenë zgjedhja e parë në draft në stërvitjen e parë të një karriere në NHL: John Tavares dhe kapiteni Auston Matthews. Të tre përfaqësojnë tre brezash të ndjekur si perspektiva të mëdha, ndërsa organizata synon t’i integrojë ata me qëllim suksesin e skuadrës.
Siç raporton nhl, 18-vjeçari nga Whitehorse, Yukon, i zgjedhur i pari në draftin e 2026 nga Toronto pas mbylljes së sezonit në Penn State, po përfiton nga përvoja e dy lojtarëve që kanë kaluar të njëjtën pritshmëri të madhe. McKenna po kalon kohë me Matthews dhe me familjen e Tavares, gjë që ndihmon në përshtatjen e tij në ambientin e madh të hokejit profesionist në Toronto.
Matthews ka këshilluar McKenna të mbetet vetvetja, të punojë fort dhe të mësojë nga përvoja, duke theksuar rëndësinë e respektit dhe kënaqësisë në lojë. Përgatitjet dhe shprehitë jashtë fushës, sipas Matthews, janë pjesë e procesit që transformon potencialin në konsistencë.
McKenna vetë vlerëson mikpritjen e Tavaresit dhe mënyrën si ky i fundit menaxhon trupin dhe rutinën e tij, duke parë te shembulli i tij shpjegimin e aftësisë për të luajtur një sezon të plotë. Ai thotë se po përpiqet të përvetësojë zakonet që e ndihmuan veteranin të luajë 82 ndeshje dhe se pjesëmarrja në jetën e përditshme të skuadrës i ka dhënë siguri.
Trajneri Jim Hiller ka vlerësuar përparimin e McKenna në stërvitje, duke thënë se lojtarët e tjerë e kanë pranuar aftësinë e tij dhe se ai po fiton siguri gradualisht. Hiller nënvizon se klubi nuk do t’i vërë kufij të paracaktuar, por do ta lejojë vetë lojtarin të tregojë se ku i takon, duke pasur përkrahje nga emra si Matthews, Tavares, William Nylander, Matthew Knies dhe Easton Cowan.
Paraardhësit në kolegjin Penn State treguan dy fytyra të sezonit për McKenna: një nisje e vështirë me 4 gola në 16 ndeshjet e para, dhe pastaj një rikthim i fuqishëm pas pjesëmarrjes në Botërorin U-20, me 33 pikë (11 gola, 22 asistime) në 19 ndeshjet e fundit, për të mbyllur sezonin me 51 pikë (15 gola, 36 asistime) në 36 ndeshje. Ai thotë se kritikat e fillimit e shtynë të punojë më shumë dhe të përmirësohet.
Në horizont është ndeshja hapëse e sezonit, që, nëse McKenna do të jetë i shëndetshëm, pritet të zhvillohet më 29 shtator ndaj Montreal Canadiens në Scotiabank Arena. Sipas nhl, McKenna po vjen në një mjedis ku nuk duhet të jetë njëri që mbart gjithë peshën e skuadrës, por mund të mësojë dhe të rritet pranë lojtarëve me përvojë.
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