☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 17 Shtator 2026
S&P 500 7,552 ▼0.45%
DOW 51,462 ▼1.21%
NASDAQ 25,978 ▼0.01%
NAFTA 102.00 ▼0.42%
ARI 4,308 ▼1.81%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
₿ CRYPTO
BTC $76,102 ▲ +0.56% ETH $2,414 ▲ +0.52% XRP $1.2968 ▲ +0.74% SOL $98.4300 ▲ +1.3%
S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 102.00 ▼0.42 % ARI 4,308 ▼1.81 % S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 102.00 ▼0.42 % ARI 4,308 ▼1.81 %
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
17 Sht 2026
Breaking
Guterres: “De-përshkallëzimi duhet të jetë prioritet” në Lindjen e Mesme Senatorët amerikanë kërkojnë publikimin e plotë të marrëveshjes bërthamore civile me Arabinë Saudite Trump: Lufta me Iranin “ndoshta drejt fundit” — thotë se ka folur drejtpërdrejt me Teheranin Si e rrëzuan Huthi-t avionin saudit F-15: Raketa ajrore R-27T dhe R-73 të konvertuara për lëshim nga toka, thonë ekspertët Policia e Kosovës arreston dy persona gjatë protestave në Prishtinë pas dënimeve të Hagës për drejtuesit e UÇK-së — njërit i caktohet paraburgim 48-orësh
Menu
NHL

McKenna merr mbështetje nga Matthews, Tavares bashkohet në kampin e Maple Leafs

· 3 min lexim

Gavin McKenna ishte në qendër të vëmendjes gjatë ditës së medias së Toronto Maple Leafs, por pranë tij u ulën dy veteranë që e dinë mirë si është të qenë zgjedhja e parë në draft në stërvitjen e parë të një karriere në NHL: John Tavares dhe kapiteni Auston Matthews. Të tre përfaqësojnë tre brezash të ndjekur si perspektiva të mëdha, ndërsa organizata synon t’i integrojë ata me qëllim suksesin e skuadrës.

Siç raporton nhl, 18-vjeçari nga Whitehorse, Yukon, i zgjedhur i pari në draftin e 2026 nga Toronto pas mbylljes së sezonit në Penn State, po përfiton nga përvoja e dy lojtarëve që kanë kaluar të njëjtën pritshmëri të madhe. McKenna po kalon kohë me Matthews dhe me familjen e Tavares, gjë që ndihmon në përshtatjen e tij në ambientin e madh të hokejit profesionist në Toronto.

Matthews ka këshilluar McKenna të mbetet vetvetja, të punojë fort dhe të mësojë nga përvoja, duke theksuar rëndësinë e respektit dhe kënaqësisë në lojë. Përgatitjet dhe shprehitë jashtë fushës, sipas Matthews, janë pjesë e procesit që transformon potencialin në konsistencë.

McKenna vetë vlerëson mikpritjen e Tavaresit dhe mënyrën si ky i fundit menaxhon trupin dhe rutinën e tij, duke parë te shembulli i tij shpjegimin e aftësisë për të luajtur një sezon të plotë. Ai thotë se po përpiqet të përvetësojë zakonet që e ndihmuan veteranin të luajë 82 ndeshje dhe se pjesëmarrja në jetën e përditshme të skuadrës i ka dhënë siguri.

Trajneri Jim Hiller ka vlerësuar përparimin e McKenna në stërvitje, duke thënë se lojtarët e tjerë e kanë pranuar aftësinë e tij dhe se ai po fiton siguri gradualisht. Hiller nënvizon se klubi nuk do t’i vërë kufij të paracaktuar, por do ta lejojë vetë lojtarin të tregojë se ku i takon, duke pasur përkrahje nga emra si Matthews, Tavares, William Nylander, Matthew Knies dhe Easton Cowan.

Paraardhësit në kolegjin Penn State treguan dy fytyra të sezonit për McKenna: një nisje e vështirë me 4 gola në 16 ndeshjet e para, dhe pastaj një rikthim i fuqishëm pas pjesëmarrjes në Botërorin U-20, me 33 pikë (11 gola, 22 asistime) në 19 ndeshjet e fundit, për të mbyllur sezonin me 51 pikë (15 gola, 36 asistime) në 36 ndeshje. Ai thotë se kritikat e fillimit e shtynë të punojë më shumë dhe të përmirësohet.

Në horizont është ndeshja hapëse e sezonit, që, nëse McKenna do të jetë i shëndetshëm, pritet të zhvillohet më 29 shtator ndaj Montreal Canadiens në Scotiabank Arena. Sipas nhl, McKenna po vjen në një mjedis ku nuk duhet të jetë njëri që mbart gjithë peshën e skuadrës, por mund të mësojë dhe të rritet pranë lojtarëve me përvojë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu