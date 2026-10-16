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Muralet e epokës së New Deal në Spitalin e Harlemit restaurohen plotësisht: veprat e Alston-it dhe Hayes-it kthehen në shkëlqimin e parë

Departamenti Arts in Medicine i NYC Health + Hospitals përfundoi më 14 tetor konservimin e tri muraleve të viteve '30 dhe të një skulpture të John Rhoden-it në Pavijonin e Muraleve në Harlem, Nju Jork.

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Spitali i Harlemit në Nju Jork ka rikthyer në shkëlqimin e parë muralet e tij historike të epokës së New Deal. Departamenti Arts in Medicine i rrjetit NYC Health + Hospitals përfundoi të mërkurën, më 14 tetor, punën e konservimit mbi tri murale të viteve ’30 dhe mbi një skulpturë të John Rhoden-it, siç njofton Hyperallergic.

Veprat ndodhen në pavijonin e brendshëm të muraleve të spitalit dhe u krijuan në një periudhë vendimtare për artin amerikan, kur artistët me ngjyrë fituan për herë të parë akses të gjerë në porositë e mëdha publike përmes Projektit Federal të Artit (Federal Art Project) të administratës WPA. Në qendër të restaurimit janë dy muralet shoqëruese të Charles Alston-it, “Magic in Medicine” dhe “Modern Medicine”, të dyja të vitit 1940, si dhe murali me tetë panele “Pursuit of Happiness” (1937) i Vertis Hayes-it.

Murali Modern Medicine i Charles Alston-it
Murali «Modern Medicine» (1940) i Charles Alston-it në Spitalin e Harlemit (domen publik, Wikimedia Commons)

Rruga e këtyre veprave nuk ka qenë e lehtë. Kur projektet u paraqitën në vitin 1936, administrata e atëhershme e spitalit i kundërshtoi me arsyetimin se përmbanin shumë tematikë që lidhej me komunitetin me ngjyrë të Harlemit. Artistët protestuan publikisht kundër vendimit dhe, pas reagimit të tyre, komisari i spitaleve e ndryshoi qëndrimin, duke i hapur rrugë realizimit të muraleve. Këtë histori e rikujtoi për Hyperallergic drejtuesja e programit Arts in Medicine, Larissa Trinder.

Charles Alston, një nga figurat qendrore të Rilindjes së Harlemit, ishte edhe mbikëqyrësi i parë afrikano-amerikan i Projektit Federal të Artit në Nju Jork, ndërsa muralet e Spitalit të Harlemit konsiderohen ndër porositë e para të mëdha qeveritare që iu dhanë artistëve me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara. Me përfundimin e konservimit, këto vepra kthehen të lexueshme për pacientët, stafin dhe vizitorët e spitalit, në hapësirën për të cilën u krijuan gati nëntë dekada më parë.

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