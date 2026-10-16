«Memoirs of Amorous Gentlemen» hap premierën zyrtare Off-Broadway: kritika e ndarë për muzikalin e fundit të Duncan Sheik
Muzikali i bazuar në mangën e Moyoco Anno-s, me Sophia Anne Caruso në rolin e Colette, u hap zyrtarisht më 15 tetor në The Night Egg at the Culture Club në New York — vlerësime për interpretimin kryesor dhe skenografinë, rezerva për librin dhe tekstet; shfaqjet vazhdojnë deri më 3 janar 2027
Muzikali i ri «Memoirs of Amorous Gentlemen» u hap zyrtarisht mbrëmjen e 15 tetorit Off-Broadway, në sallën The Night Egg at the Culture Club të New York-ut, dhe kritikat e para tashmë janë publikuar, siç njofton Playbill. Shfaqjet kishin nisur më 25 shtator dhe produksioni do të qëndrojë i hapur deri më 3 janar 2027. Muzikali, me muzikë dhe tekste të Duncan Sheik dhe libër të Leah Nanako Winkler, është përshtatja skenike e mangës me të njëjtin titull të Moyoco Anno-s.
Në qendër është Colette, një e re që punon në një shtëpi publike pariziane të fillimit të shekullit XX dhe që kronikon jetën e saj dhe të klientëve, ndërsa mbetet e lidhur pas Léon-it, dashurisë së saj të fëmijërisë. Sophia Anne Caruso, e njohur nga «Beetlejuice», interpreton Colette-n, Cory Jeacoma luan Léon-in, Nkeki Obi-Melekwe Nana-n, Marc delaCruz Sakae-n dhe Jenny Powers Madame-n. Regjinë dhe koreografinë i mban Rob Ashford, ndërsa skenografia është e Scott Pask dhe kostumet e Catherine Zuber.
Pritja e kritikës ka qenë e ndarë. Sipas TheaterMania, produksioni është vizualisht i pasur dhe e trajton botën e personazheve me më shumë nuancë sesa zakonisht, ndërsa interpretimi i Caruso-s vlerësohet si veçanërisht i fortë; e njëjta kritikë, megjithatë, gjen dobësi në tekste dhe në disa linja narrative të pambaruara. Më i rezervuar është Culture Sauce, që e vlerëson produksionin me dy nga pesë yje: skenografia dhe këngët melodike të Sheik vlerësohen, por libri gjykohet i rëndë dhe historia e njohur.
«Memoirs of Amorous Gentlemen» ka një peshë të veçantë emocionale për skenën njujorkeze: është vepra e fundit skenike e Duncan Sheik, kompozitorit të «Spring Awakening», i cili u nda nga jeta muajin e kaluar në moshën 56-vjeçare, pak para nisjes së shfaqjeve. Kritikët e lexojnë produksionin edhe si një mbyllje të hidhur e të ëmbël të karrierës së tij teatrore, që nisi po me një material të guximshëm për kohën.
I luajtur në një hapësirë rrethore, me publikun të ulur në stil kabareje në ish-hapësirën e «Sleep No More», produksioni zgjat rreth 90 minuta pa pushim. Për New York-un, ai shënon edhe një eksperiment të rrallë: një muzikal amerikan i bazuar drejtpërdrejt në një manga japoneze, në një moment kur përshtatje të tilla po fitojnë gjithnjë e më shumë terren në skenat perëndimore.
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