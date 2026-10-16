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16 Tet 2026
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Huthi-t pretendojnë se rrëzuan një dron saudit Wing Loong II mbi Marib Fotot e para nga «King of the Yees» në Off-Broadway: Francis Jue dhe Kelly Marie Tran si baba e bijë në Signature Theatre Muzeu Kombëtar i Artit Afrikan në Uashington merr 100 vepra arti dhe mbi 2 milionë dollarë nga trashëgimia e senatorit Jack Faxon «Digger» i Tom Cruise humb 2 535 ekrane në javën e tretë: rënia prej 76% ndër më të mëdhatë për një film të madh Trump në Newsmax: Zelensky është më i vështirë për marrëveshje se Putini, sulmet ndaj rafinerive po rrisin çmimet e naftës
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Teater

Fotot e para nga «King of the Yees» në Off-Broadway: Francis Jue dhe Kelly Marie Tran si baba e bijë në Signature Theatre

Drama gjysmë-autobiografike e Lauren Yee ka nisur shfaqjet në Nju Jork dhe hapet zyrtarisht më 19 tetor — një kërkim fantastik nëpër Chinatown-in e San Franciskos për babanë e zhdukur

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Produksioni Off-Broadway i dramës «King of the Yees» ka nisur shfaqjet në Signature Theatre të Nju Jorkut, dhe siç njofton Playbill, janë publikuar fotot e para nga skena, me fituesin e çmimit Tony, Francis Jue, dhe aktoren Kelly Marie Tran në rolet e babait dhe të bijës.

Vepra e dramaturges Lauren Yee, me karakter gjysmë-autobiografik, do të shfaqet deri më 15 nëntor, ndërsa hapja zyrtare është caktuar për më 19 tetor. Tran, e njohur për publikun e gjerë nga filmat «Star Wars», luan rolin e Lauren-it dhe me këtë produksion bën debutimin e saj në skenën Off-Broadway, ndërsa Jue interpreton babanë e saj, Larry-n.

Historia nis kur Larry zhduket papritur. Për ta gjetur, e bija niset në një udhëtim nëpër një version fantastik të Chinatown-it të San Franciskos, mes luanëve që kërcejnë në rrugë dhe hijeve të paraardhësve, në një rrëfim që, sipas Playbill, flet për kërkimin e vendit tënd — edhe kur ai ka qenë gjithmonë aty pranë.

Përkrah dy protagonistëve, në skenë janë edhe Jon Norman Schneider, Maureen Sebastian dhe David Shih. Regjinë e ka Joshua Kahan Brody, i cili e kishte vënë veprën në skenë edhe në San Francisko dhe në Çikago, ndërsa skenografinë e ka realizuar Krit Robinson, kostumet Michelle J. Li, ndriçimin Jiyoun Chang, zërin Fan Zhang dhe iluzionet Steve Cuiffo.

«King of the Yees» është një nga produksionet më të pritura të sezonit vjeshtor Off-Broadway, si për kthimin në teatër të një emri të njohur të kinemasë, ashtu edhe për mënyrën se si drama e familjes shndërrohet në një përrallë skenike për identitetin dhe përkatësinë.

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