Muzeu Kombëtar i Artit Afrikan në Uashington merr 100 vepra arti dhe mbi 2 milionë dollarë nga trashëgimia e senatorit Jack Faxon
Dhurata e ish-senatorit të Michiganit Jack Faxon, ndër më të rëndësishmet në historinë e muzeut të Smithsonian-it, përfshin vepra afrikane të shekujve XIX dhe XX dhe një fond për ruajtjen e koleksionit të përhershëm.
Muzeu Kombëtar i Artit Afrikan në Uashington, pjesë e Smithsonian-it, ka marrë një nga dhuratat më të mëdha në historinë e tij: 100 vepra arti afrikan të shekujve XIX dhe XX, të mbledhura gjatë gjithë jetës nga ish-senatori i Michiganit Jack Faxon, së bashku me një fond prej më shumë se 2 milionë dollarësh për ruajtjen dhe zhvillimin e koleksionit të përhershëm, siç njofton Smithsonian Institution. Koleksioni i trashëguar mban tashmë emrin e donatorit: Koleksioni Jack Faxon i Artit Afrikan.
Drejtori i muzeut, John K. Lapiana, e falënderoi Faxonin për atë që e quajti një dhuratë të jashtëzakonshme, duke theksuar se senatori e kuptoi vlerën që arti dhe arsimi sjellin në jetën publike. Sipas muzeut, koleksioni ka filluar tashmë të lidhet me veprat e tjera në kujdestarinë e tij, ndërsa fondi i trashëguar do të rrisë ndjeshëm mundësitë për ta çuar këtë dialog përpara në të ardhmen.
Jack Faxon (1936–2020) shërbeu 15 vjet në legjislaturën e Michiganit, në Dhomën e Përfaqësuesve dhe në Senat, dhe në vitin 1961 ishte delegati më i ri i zgjedhur në konventën kushtetuese të shtetit. Karrierën e nisi si mësues i edukatës qytetare, u bë drejtor i një serie shkollash në Detroit me mësim intensiv të gjuhëve të huaja dhe në vitin 1966 themeloi Këshillin e Michiganit për Artet. Ai ishte vetë piktor abstrakt dhe ekspozonte punimet e tij në Detroit dhe Lansing.
Njoftimi përkon me botimin nga Smithsonian Books të librit “African Art Works” të kuratorit Kevin D. Dumouchelle, i cili lidh koleksionin Faxon me atë të muzeut. Dumouchelle ka kuruar edhe ekspozitën e ardhshme “New & Now: A Decade Building the National Collection of African Art”, ku një objekt nga koleksioni Faxon do të ekspozohet përkrah veprave që muzeu ka blerë gjatë dhjetë viteve të fundit.
Muzeu Kombëtar i Artit Afrikan është i vetmi muze kombëtar në Shtetet e Bashkuara i kushtuar mbledhjes, ruajtjes, studimit dhe ekspozimit të artit të Afrikës ndër shekuj dhe media. Koleksioni i tij numëron gati 13,000 vepra që shtrihen në më shumë se 1,000 vjet histori afrikane. Institucioni u themelua në vitin 1964 si institucion privat arsimor në Capitol Hill dhe iu bashkua Smithsonian-it në vitin 1979.
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