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13 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Pesë civilë të plagosur nga granatimet e Huthi-t në Taiz, mes tyre tre fëmijë

Agjencia jemenase Saba raportoi se pesë civilë, mes tyre tre fëmijë të moshës 4 deri në 12 vjeç, u plagosën nga granatimet në dy lagje të Taizit, qytetit të kontestuar në jugperëndim të Jemenit.

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Kalaja al-Qahira mbi qytetin e Taizit në Jemen (foto arkiv, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Pesë civilë u plagosën nga granatimet e Huthi-t në qytetin e Taizit, në jugperëndim të Jemenit, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë jemenase të lajmeve Saba. Mes të plagosurve janë tre fëmijë.

Sipas Saba-s, katër të plagosurit janë anëtarë të së njëjtës familje në lagjen al-Dhahra — fëmijët janë të moshës nga 4 deri në 12 vjeç — ndërsa një grua 30-vjeçare u plagos në lagjen Beer Basha. Nuk u dha menjëherë informacion për gjendjen e tyre shëndetësore.

Taizi është prej vitesh një nga frontet më të nxehta të luftës së Jemenit: qyteti kontestohet mes forcave të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht dhe Huthi-t, aleatëve jemenas të Iranit, dhe ditët e fundit luftimet rreth tij janë ashpërsuar, me forcat qeveritare që raportojnë përparime dhe Huthi-t që shtrëngojnë pozicionet në malet përreth.

Granatimet e fundit vijnë ndërsa përplasja mes Huthi-t dhe Arabisë Saudite është zgjeruar ndjeshëm: grupi ka goditur në mënyrë të përsëritur aeroportet saudite, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Riadi ka intensifikuar sulmet ajrore në Jemen, duke e rënduar më tej gjendjen e civilëve në zonat e frontit.

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