Qatar Airways pezullon fluturimet për në Riad dhe Dammam, Etihad anulon shërbimet për në tri qytete saudite
Pas sulmeve të përsëritura ndaj aeroporteve saudite, Qatar Airways pezulloi përkohësisht fluturimet drejt Riadit dhe Dammam-it, ndërsa Etihad anuloi shërbimet nga Abu Dhabi drejt Riadit, Dammam-it dhe Xhedës, me fluturimet për në kryeqytet të anuluara deri më 19 tetor.
Qatar Airways njoftoi pezullimin e përkohshëm të fluturimeve drejt dhe nga Riadi dhe Dammam-i, në Arabinë Saudite, mes tensioneve rajonale pas sulmeve ndaj aeroporteve të mbretërisë, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live. Kompania tha në këshillën e saj për udhëtarët, të përditësuar më 12 tetor, se po e ndjek situatën në koordinim me autoritetet dhe se do të kontaktojë pasagjerët e prekur.
Edhe Etihad Airways anuloi shërbimet e saj nga Abu Dhabi drejt tri qyteteve saudite — Riadit, Dammam-it dhe Xhedës — për shkak të ndërprerjeve rajonale. Fluturimet për në Riad mbeten të anuluara deri të hënën, më 19 tetor, shërbimet për në Dammam u ndërprenë rëndë të hënën dhe janë pezulluar të martën e të mërkurën, ndërsa kompania paralajmëroi se ndryshime të tjera janë të mundshme.
Vendimet e dy kompanive të Gjirit vijnë pasi aeroporti ndërkombëtar King Khalid i Riadit mbetet i mbyllur deri të shtunën, pas sulmeve me raketa të Huthi-t gjatë fundjavës që lanë të vrarë dhe qindra të plagosur. Aeroporti i Dammam-it është goditur gjithashtu ditët e fundit.
Qatar Airways dhe Etihad i shtohen kështu listës në rritje të kompanive që kanë pezulluar fluturimet saudite: ditët e fundit masa të ngjashme kanë marrë edhe transportues evropianë, amerikanë dhe aziatikë, ndërsa hapësira ajrore mbi kryeqytetin saudit mbetet pothuajse bosh.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.