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Amerika

Trump: Putini do marrëveshje më shumë se Zelensky — pati shkelje të armëpushimit nga të dyja palët

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Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të hënën se presidenti rus Vladimir Putin dëshiron një marrëveshje më shumë sesa presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky. Deklarata erdhi si përgjigje ndaj akuzave të Zelenskyt se Rusia shkeli armëpushimin energjetik të shpallur fundjavën e kaluar, siç njofton New York Post.

Trump foli me gazetarët teksa largohej nga Shtëpia e Bardhë drejt një tubimi fushate në Ohio. Ai tha se i kishte shtyrë të dyja palët të binin dakord për armëpushimin e kufizuar energjetik dhe se, sipas tij, pati shkelje nga të dyja palët, duke mos pranuar versionin e Kievit se faji është vetëm i Moskës.

Zelensky kishte akuzuar Rusinë se goditi infrastrukturën e gazit dhe një central në Kharkiv vetëm disa orë pas shpalljes së armëpushimit. Trump u përgjigj se të dy udhëheqësit duhet të ulen bashkë dhe t’i japin fund luftës, duke përmendur shifrën prej 32.000 të vrarësh vetëm këtë muaj.

“Ata ranë dakord sepse unë thashë se ranë dakord”, tha Trump, duke shtuar se, sipas tij, të dyja palët duan marrëveshje, por nuk dinë si ta arrijnë, dhe se SHBA do t’i ndihmojë ta bëjnë.

Deklarata vjen pas disa ditësh kritikash të ashpra të Trumpit ndaj Zelenskyt. Presidenti amerikan ka thënë se ka ardhur koha që Ukraina të ketë një president të ri, pasi Zelensky dënoi marrëveshjen e shpallur të premten nga Trump për eksportin e dizelit rus në SHBA.

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