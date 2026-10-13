Trump mbyll tubimin në Youngstown: çek 5,000 dollarë për çdo amerikan nëse republikanët mbajnë Kongresin
Presidenti Donald Trump mbylli të hënën mbrëma tubimin elektoral në Youngstown të Ohajos, ku bëri fushatë për senatorin Jon Husted dhe kandidatin republikan për guvernator Vivek Ramaswamy, tri javë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, siç njofton Akron Beacon Journal, që e ndoqi tubimin drejtpërdrejt.
Në qendër të fjalimit të tij qëndroi sërish premtimi elektoral se, nëse republikanët fitojnë të dy dhomat e Kongresit, ai do t’u dërgojë amerikanëve çekë prej 5,000 dollarësh. Turma iu përgjigj me thirrje “Edhe katër vjet!”. Trump renditi edhe premtime të tjera, mes tyre heqjen e taksës mbi bakshishet dhe mbi pagesat e Sigurimeve Shoqërore, si dhe rregulla më të rrepta identifikimi për votuesit.
Senatori Husted iu bashkua Trump-it në skenë dhe foli për kthimin politik të zonës së Youngstown-it, e cila nga bastion demokrat është kthyer drejt republikanëve që nga fitorja e Trump-it në vitin 2016, duke fajësuar demokratët për dërgimin e vendeve të punës së prodhimit jashtë vendit. Garat në Ohajo priten të jenë të ngushta: Husted përballet me ish-senatorin demokrat Sherrod Brown, ndërsa Ramaswamy me demokraten Amy Acton.
Trump sulmoi sërish kongresisten demokrate Ilhan Omar, në të njëjtën ditë kur agjentët federalë kontrolluan shtëpinë e saj në Uashington, dhe turma nisi thirrje “Deport!”. Një protestues që bërtiti nga turma u cilësua prej tij si “protestues i paguar”.
Sondazhet tregojnë gara të ngushta në Ohajo, ndërsa republikanët kërkojnë të ruajnë shumicën e ngushtë në Kongres në zgjedhjet e 3 nëntorit.
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