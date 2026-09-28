☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 28 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 94.34 ▲2.09%
ARI 4,197 ▼2.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
₿ CRYPTO
BTC $82,978 ▼ -1.84% ETH $2,645 ▼ -2.36% XRP $1.4731 ▼ -3.47% SOL $118.2500 ▼ -2.86%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 94.34 ▲2.09 % ARI 4,197 ▼2.88 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 94.34 ▲2.09 % ARI 4,197 ▼2.88 %
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
28 Sht 2026
Breaking
Neneziq: Gjeneralët dhe vojvodët, shmangni Barin evropian — “Iniciativa të fshehta të financuara nga jashtë synojnë bashkëjetesën” Neurologu Vujoviq: Pacientet e prekura nga botulini në QKU nuk janë në rrezik për jetën — “Nëse ndjeni dobësi në gëlltitje, drejtojuni menjëherë mjekut” FOKUS – Çmimi i naftës rritet pas refuzimit nga Trump të propozimit iranian për armëpushim SHBA – Trump: Nuk shqetësohem për daljen jashtë kontrollit të IA-së Hoxha takon kreun e Komisionit për Çështjet e BE-së në Bundestag: Gjermania mbështet rrugëtimin evropian të Shqipërisë
Menu
Bota

Një javë pa ushqim dhe karburant, shpëtohen 260 emigrantë në Atlantik

· 1 min lexim

Roja bregdetare e Mauritanisë ka njoftuar se ka shpëtuar rreth 260 emigrantë , përfshirë 17 fëmijë, të cilët ishin në rrezik në det të dielën.Emigrantët, të cilët ishin në dy anije që u nisën nga Banjuli i Gambisë, ishin kryesisht në gjendje shoku, pasi përballeshin me mungesë ushqimi, karburanti dhe probleme me lundrimin. Mësohet se ata kaluan rreth një javë në det.Personat e shpëtuar përfshinin 132 senegalezë, 120 gambianë, katër guineanë dhe disa shtetas të tjerë të Afrikës Perëndimore. Përveç 17 fëmijëve, 61 gra ishin midis atyre në bord.

Për vite me radhë, mijëra njerëz, kryesisht të rinj, janë përpjekur të arrijnë në Evropë nëpërmjet Ishujve Kanarie nëpërmjet kalimeve të rrezikshme të Atlantikut, shpesh në vende të mbipopulluara dhe shpesh në kushte të këqija.

Shumë prej tyre po ikin nga varfëria dhe zgjedhin të udhëtojnë në mënyrë të parregullt.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu