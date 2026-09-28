Një javë pa ushqim dhe karburant, shpëtohen 260 emigrantë në Atlantik
Roja bregdetare e Mauritanisë ka njoftuar se ka shpëtuar rreth 260 emigrantë , përfshirë 17 fëmijë, të cilët ishin në rrezik në det të dielën.Emigrantët, të cilët ishin në dy anije që u nisën nga Banjuli i Gambisë, ishin kryesisht në gjendje shoku, pasi përballeshin me mungesë ushqimi, karburanti dhe probleme me lundrimin. Mësohet se ata kaluan rreth një javë në det.Personat e shpëtuar përfshinin 132 senegalezë, 120 gambianë, katër guineanë dhe disa shtetas të tjerë të Afrikës Perëndimore. Përveç 17 fëmijëve, 61 gra ishin midis atyre në bord.
Për vite me radhë, mijëra njerëz, kryesisht të rinj, janë përpjekur të arrijnë në Evropë nëpërmjet Ishujve Kanarie nëpërmjet kalimeve të rrezikshme të Atlantikut, shpesh në vende të mbipopulluara dhe shpesh në kushte të këqija.
Shumë prej tyre po ikin nga varfëria dhe zgjedhin të udhëtojnë në mënyrë të parregullt.
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