☁️
Tiranë 13°C · Vranët 29 Tetor 2026
S&P 500 7,720 ▼0.3%
DOW 52,343 ▼0.25%
NASDAQ 26,185 ▼1.38%
NAFTA 102.86 ▲0.08%
ARI 4,033 ▼0.45%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
₿ CRYPTO
BTC $79,462 ▼ -2.38% ETH $2,281 ▼ -3.68% XRP $1.2545 ▼ -5.85% SOL $97.4100 ▼ -5.3%
S&P 500 7,720 ▼0.3 % DOW 52,343 ▼0.25 % NASDAQ 26,185 ▼1.38 % NAFTA 102.86 ▲0.08 % ARI 4,033 ▼0.45 % S&P 500 7,720 ▼0.3 % DOW 52,343 ▼0.25 % NASDAQ 26,185 ▼1.38 % NAFTA 102.86 ▲0.08 % ARI 4,033 ▼0.45 %
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
29 Tet 2026
Breaking
Ylli i filmave “Star Trek” dhe “X-Men”, ndërron jetë aktori i njohur britanik Francë, 70,000 policë në këmbë për demonstratat e 31 tetorit Ndryshimet në ligjin për Bankën e Shqipërisë, deputeti përplaset me gazetarin: Pranoje që je i njëanshëm Erdogan shpall synimin në 103-vjetorin e Republikës: Me solidaritet dhe vëllazëri, drejt “Shekullit turk” Bumi i ndërtimeve në Himalaje, rreth 300,000 njerëz në rrezik përmbytjesh katastrofike
Menu
Politika

“Nuk e mendoja se je kaq komunist!”/ Përplasje mes Treskës dhe Çoçolit për buxhetin 2027: Është humanizëm…

· 2 min lexim
e mendoja se je kaq

Buxheti i vitit 2027 ishte në fokus të debatit mes pedagoges Etleva Treska dhe gazetarit Fatos Çoçoli. Çoçoli e vlerësoi buxhetin me notën 8, duke argumentuar se ai synon maksimizimin e të ardhurave dhe mbrojtjen e shtresave në nevojë.

Nga ana tjetër, Etleva Treska e vlerësoi buxhetin me notën 6, duke shprehur rezerva për realizimin e tij dhe duke theksuar se masat e parashikuara kanë krijuar tronditje te bizneset

Çoçoli: Ndër buxhetet e pakta që nuk ngel në klasë, ka kthimin në maksimizimin e të ardhurave dhe mbrojtjen e atyre që kanë nevojë. 8 ia jap pa frikë.

Treska: 6, sepse jam pesimiste për realizimin. Sepse ka krijuar tronditje tek bizneset.

Çoçoli: Mos ia qaj hallin biznesit.

Treska: Nuk e mendoja se je kaq komunist, biznesi e sheh si komunizëm, që është kriminel.

Çoçoli: Nuk është komunizëm, është humanizëm.

Treska: Pse duhet t’i bie biznesit që më jep të ardhura? Kush ia jep lekët shtetit, ia jep biznesi. Pse duhet ta keqtrajtoj? Asnjëherë. Pse merresh me 75 për qind të bizneseve dhe 25 për qind që injorojnë shtetin janë rehat? 33 për qind janë informalë. Pse duhet të paguaj unë dhe nuk paguan informali?

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu