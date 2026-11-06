☀️
Tiranë 8°C · Kthjellët 06 Nëntor 2026
S&P 500 7,354 ▼4.36%
DOW 51,523 ▼3.44%
NASDAQ 24,315 ▼5.52%
NAFTA 91.38 ▲0.95%
ARI 4,096 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
₿ CRYPTO
BTC $75,778 ▼ -5.83% ETH $2,229 ▼ -8.08% XRP $1.2090 ▼ -7.62% SOL $89.0600 ▼ -6.69%
S&P 500 7,354 ▼4.36 % DOW 51,523 ▼3.44 % NASDAQ 24,315 ▼5.52 % NAFTA 91.38 ▲0.95 % ARI 4,096 ▼0.42 % S&P 500 7,354 ▼4.36 % DOW 51,523 ▼3.44 % NASDAQ 24,315 ▼5.52 % NAFTA 91.38 ▲0.95 % ARI 4,096 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
06 Nën 2026
Breaking
Trump: Ndoshta do të më duhet ta shkatërroj pjesën tjetër të Iranit, do ta mësoni shumë shpejt OFI triumfon në Bukuresht: mund 2-0 Hapoel Beer Shevën dhe bën hapin e madh drejt kualifikimit në Europa League Trump: U takova me të dërguarin e Putinit, Dmitriev — lufta në Ukrainë është shumë afër zgjidhjes Panathinaikos bën tri nga tri në Conference League: mund 2-1 CSKA-në e Sofjes në OAKA, vendos Taborda Spanja i jep Ukrainës paketë të re ndihme ushtarake prej 437 milionë eurosh, Zelensky e falënderon publikisht
Menu
Greqia

Panathinaikos bën tri nga tri në Conference League: mund 2-1 CSKA-në e Sofjes në OAKA, vendos Taborda

Të gjelbrit e trajnerit Jacob Neestrup fituan edhe ndeshjen e tretë në fazën e ligës: Calabria zhbllokoi rezultatin, Almeida barazoi për bullgarët dhe Taborda shënoi golin e fitores në minutën e 68-të.

· 2 min lexim
Vicente Taborda feston pas golit të fitores ndaj CSKA-së së Sofjes në OAKA

Panathinaikosi mundi 2-1 CSKA-në e Sofjes në stadiumin OAKA të Athinës, në ndeshjen e javës së tretë të fazës së ligës në Conference League, duke regjistruar fitoren e tretë në po aq ndeshje, siç njofton Kingsport.

Skuadra e trajnerit Jacob Neestrup dominoi pjesën e parë, por u përball me portierin bullgar Lapukov në një mbrëmje të shkëlqyer, i cili ndali përpjekjet e Antinos, Van Drongelenit, Levi Garcias, Calabrias dhe Rastoderit. Goli i epërsisë erdhi në minutën e 41-të pas një kombinimi të bukur: pasimi vertikal i Levi Garcias gjeti Tabordën, i cili me thembër ia la topin Calabrias dhe mbrojtësi italian shënoi me një plasim me të majtën.

Reagimi i bullgarëve ishte i menjëhershëm. Vetëm tri minuta më vonë, në minutën e 44-t, nga goditja e këndit e Sensit, Almeida shënoi me plasim në lëvizje dhe barazoi 1-1, rezultat me të cilin u mbyll pjesa e parë.

Në pjesën e dytë të gjelbrit shtuan presionin; një gol i Rastoderit u anulua për pozicion jashtë loje, ndërsa goli i fitores erdhi në minutën e 68-të: Tetteh, i futur në lojë vetëm katër minuta më parë, asistoi për Vicente Tabordën, i cili shënoi nga afër për 2-1.

Me këtë fitore, sipas Kingsport, Panathinaikosi arrin në 9 pikë dhe mban vendin e dytë në renditjen e fazës së ligës, pas Luganos që kryeson vetëm për diferencë golash, duke iu afruar kualifikimit të drejtpërdrejtë në fazën e 1/16-ave.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu