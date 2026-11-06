Panathinaikos bën tri nga tri në Conference League: mund 2-1 CSKA-në e Sofjes në OAKA, vendos Taborda
Të gjelbrit e trajnerit Jacob Neestrup fituan edhe ndeshjen e tretë në fazën e ligës: Calabria zhbllokoi rezultatin, Almeida barazoi për bullgarët dhe Taborda shënoi golin e fitores në minutën e 68-të.
Panathinaikosi mundi 2-1 CSKA-në e Sofjes në stadiumin OAKA të Athinës, në ndeshjen e javës së tretë të fazës së ligës në Conference League, duke regjistruar fitoren e tretë në po aq ndeshje, siç njofton Kingsport.
Skuadra e trajnerit Jacob Neestrup dominoi pjesën e parë, por u përball me portierin bullgar Lapukov në një mbrëmje të shkëlqyer, i cili ndali përpjekjet e Antinos, Van Drongelenit, Levi Garcias, Calabrias dhe Rastoderit. Goli i epërsisë erdhi në minutën e 41-të pas një kombinimi të bukur: pasimi vertikal i Levi Garcias gjeti Tabordën, i cili me thembër ia la topin Calabrias dhe mbrojtësi italian shënoi me një plasim me të majtën.
Reagimi i bullgarëve ishte i menjëhershëm. Vetëm tri minuta më vonë, në minutën e 44-t, nga goditja e këndit e Sensit, Almeida shënoi me plasim në lëvizje dhe barazoi 1-1, rezultat me të cilin u mbyll pjesa e parë.
Në pjesën e dytë të gjelbrit shtuan presionin; një gol i Rastoderit u anulua për pozicion jashtë loje, ndërsa goli i fitores erdhi në minutën e 68-të: Tetteh, i futur në lojë vetëm katër minuta më parë, asistoi për Vicente Tabordën, i cili shënoi nga afër për 2-1.
Me këtë fitore, sipas Kingsport, Panathinaikosi arrin në 9 pikë dhe mban vendin e dytë në renditjen e fazës së ligës, pas Luganos që kryeson vetëm për diferencë golash, duke iu afruar kualifikimit të drejtpërdrejtë në fazën e 1/16-ave.
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