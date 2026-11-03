Oracle planifikon të mbledhë 20 miliardë dollarë nga shitja e aksioneve dhe obligacioneve për të financuar zgjerimin e qendrave të të dhënave
Kompania e softuerit dhe e resë kompjuterike pret të mbledhë 20 miliardë dollarë këtë vit përmes një programi aksionesh në treg dhe 18 miliardë dollarë në obligacione sigurohen te bankat, ndërsa ndërton infrastrukturë AI për OpenAI-n dhe titanët e teknologjisë.
Oracle planifikon të mbledhë 20 miliardë dollarë këtë vit përmes një programi aksionesh në treg, duke hapur rrugë të reja financimi për zgjerimin gjigant të qendrave të saj të të dhënave për inteligjencën artificiale, siç njofton Bloomberg, duke cituar njerëz të njohur me çështjen.
Kompania synon të përdorë këtë program, së bashku me 18 miliardë dollarë borxh përmes shitjes së obligacioneve këtë vit dhe një kredi-urë afatshkurtër prej 38 miliardë dollarësh që siguroi vitin e kaluar për të financuar dy qendra të dhënash, për të financuar angazhimet e saj kapitale në rritje. Oracle pritet të shpenzojë qindra miliarda dollarë në vitet e ardhshme për të ndërtuar qendra të dhënash, kryesisht për partnerët e mëdhenj si OpenAI, përdoruesi kryesor.
Pas raportimit të Bloomberg-ut, aksionet e Oracle ranë deri në 3.2 për qind, por ditën e hënë u rritën me 2.5 për qind. Kompania ka marrë një angazhim paraprak prej 18 miliardë dollarësh nga bankat për një program të shitjes së aksioneve në treg gjatë dy viteve të ardhshme, sipas njerëzve të njohur me çështjen, ndërsa një program i veçantë obligacionesh po tregtohet përmes Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co dhe disa bankave të tjera.
Oracle kishte shpenzuar tashmë rreth 55 miliardë dollarë në shpenzime kapitale gjatë gjashtë muajve të parë të këtij viti, duke krijuar nevojën për mbledhje shtesë kapitali. Kompania po mendon gjithashtu të shkurtojë deri në 30 mijë vende pune për të liruar para për zgjerimin e qendrave të të dhënave AI.
Pas një rritjeje afatshkurtër gjatë vitit të kaluar, aksionet e Oracle kanë humbur rreth 45 për qind të vlerës së tyre që nga shtatori 2025, kur u njoftua marrëveshja prej 300 miliardë dollarësh me OpenAI-n. Kompania nuk iu përgjigj kërkesave për koment nga Bloomberg.
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