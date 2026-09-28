Orteku godet një grup alpinistësh në Himalaje, 2 të vdekur dhe dhjetëra të zhdukur në Nepal
Ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë dy trupa nga vendi i një orteku që goditi një grup alpinistësh që po bënin kamping në pjesën nepaleze të Himalajeve.
Një numri i madh personash mendohet se janë ende të zhdukur pasi një shtresë dëbore ra në kampin bazë të majës Himlung Himal në distriktin Manang të dielën në mëngjes.
Grupi i shtetasve nepalezë, përfshirë alpinistë dhe staf mbështetës, ishte dërguar përpara alpinistëve të huaj për të përgatitur kampin dhe për të rregulluar litarët.
Parashikimet treguan se kishte reshje të dendura dëbore rreth majës 7,126 metra ditët e fundit, e cila shtrihet në kufirin e Nepalit me Tibetin.
Moti i keq ka penguar përpjekjet e shpëtimit, me helikopterët dhe ekipet e shpëtimit që fillimisht nuk kanë mundur të arrijnë në vendngjarje.
Bibhuti Chand Thakur, nga Himalaya Holidays Trekking, i tha agjencisë së lajmeve AFP se të paktën tetë anëtarë të ekipit të tij të ekspeditës ishin raportuar të zhdukur. Numri i saktë i alpinistëve që ende nuk janë gjetur mbetet i paqartë.
Një ekip shpëtimi i përbërë nga alpinistë me përvojë u dërgua me urgjencë nga kryeqyteti i Nepalit, Katmandu, me helikopter.
Kjo përpjekje pritet të vazhdojë të hënën për shkak të borës së dendur dhe motit të keq, raportojnë mediat lokale.
Ekipi nepalez ishte dërguar përpara alpinistëve të huaj për të përgatitur kampin, për të menaxhuar itinerarin dhe për të rregulluar litarët në mal.
Distriktet malore të Nepalit kanë parë reshje të vazhdueshme shiu dhe bore ditët e fundit, duke krijuar kushte të vështira për industrinë e turizmit të ngjitjes në vend, e cila është e rëndësishme ekonomikisht.
Alpinistët u detyruan të largoheshin nga mali Manaslu, maja e tetë më e lartë në botë, në fillim të kësaj jave për shkak të kërcënimit në rritje të ortekëve.
Vdekja e fundit e alpinistëve nepalezë vjen më pak se dy muaj pasi gjashtë persona humbën jetën në Broad Peak në Pakistan , përfshirë alpinistin e njohur britaniko-nepalez Nirmal Purja.
Kjo ngjarje vjen gjithashtu ndërsa përpjekjet për të gjetur trupat vazhdojnë në kufirin Nepal-Tibetan, ku më shumë se 6,000 njerëz janë ende të zhdukur pas një përmbytjeje masive dhe rrëshqitjeje toke në gusht.
Më shumë se 1,400 njerëz janë konfirmuar të kenë vdekur pasi një shembje akullnajore në Himalaje dërgoi sasi të mëdha uji dhe mbeturinash që rrjedhin poshtë luginës së lumit Trishuli, duke rrënuar vendbanimet.
Ngjarjet ekstreme të motit kanë prekur edhe pjesë të tjera të Azisë gjatë javës së kaluar.
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