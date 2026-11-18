Jonquel Jones bën histori te George Washington: fanella nr. 35 tërhiqet përgjithmonë
Sipas Washington Post, në raportin e publikuar më 18 nëntor 2026, Jonquel Jones qëndroi në mes të fushës me një kostum blu, me prindërit pranë, ndërsa trajnerët dhe lojtaret e George Washington qëndronin në vijën anësore me bluza ngrohjeje të zeza me nr. 35, me foton e saj përpara dhe emrin mbrapa. Pastaj erdhi zbulimi: një perde e errët u ngrit në tribunat e sipërme të Smith Center dhe u shfaq një flamur i artë me emrin e Jones dhe numrin 35 — fanella e parë e tërhequr në historinë e basketbollit të femrave të George Washington. Duartrokitjet shpërthyen, ndërsa Revolutionaries humbën më pas ndaj Temple me 83-73, në fund të një nate historike.
«Kjo do të thotë shumë për mua, të kthehem këtu, në një vend që më ka ndihmuar të bëhem gruaja dhe sportistja që jam sot», tha Jones, 32 vjeçe. «GW, stafi i trajnerëve, të gjithë ata që ishin këtu, më mësuan vërtet se çfarë do të thotë të jesh e disiplinuar.»
Trajnerja e George Washington, Ganiyat Adeduntan, e veshur me një fanellë të personalizuar të Jones, tha: «Jonquel është sigurisht një lojtare e veçantë. Por do të shtoja se ajo është një njeri i veçantë.» Edhe rojtarja Gabby Reynolds theksoi: «Ajo vendosi një standard të lartë këtu. Të luanim përpara saj ishte shumë e veçantë për ne.»
Jones nuk e nisi rrugën universitare në Washington: pasi u shpall Lojtarja e Vitit e All-Met si maturante te Riverdale Baptist, sezonin 2012-13 e kaloi te Clemson, pastaj u transferua te George Washington, ku në tri sezone shënoi mesatarisht 15.4 pikë, 12.6 kërcime dhe 2.3 bllokime për ndeshje, duke e çuar ekipin drejt dy titujve të sezonit të rregullt të Atlantic 10 dhe dy titujve të turneut të konferencës, me pjesëmarrje në turneun NCAA në dy sezonet e fundit.
Më pas ajo u bë lojtarja e parë e Revolutionaries e zgjedhur në raundin e parë të draftit të WNBA-së: Los Angeles Sparks e zgjodhën të gjashtën në 2016-ën, duke e shkëmbyer që natën e draftit te Connecticut Sun. Në katër sezonet e para u rendit dy herë në pesëshen e parë të votimit për MVP, pushoi sezonin e shkurtuar nga pandemia në 2020-ën dhe në 2021-shin u shpall MVP e ligës me mesataren më të mirë të karrierës, 19.4 pikë. Në janar 2023 kërkoi shkëmbim dhe Connecticut e dërgoi te New York Liberty.
Ndryshimi dha fryt: në 2024-ën Jones fitoi titullin e parë kampion në WNBA me New York-un dhe u shpall MVP e finaleve, ndërsa më 25 korrik u bë lojtarja e parë në historinë e ligës që plotëson katërshen e çmimeve MVP — të ligës, të finaleve, të Commissioner’s Cup dhe të All-Star — me 22 pikë, 13 kërcime dhe 8 asistime në Ndeshjen e Yjeve. «Një kampionat është padyshim diçka e madhe, dhe mendoj se këto dy gjëra tani janë shumë pranë njëra-tjetrës», tha ajo, duke krahasuar tërheqjen e fanellës me titullin.
Gjashtë herë All-Star dhe me origjinë nga Bahamas, Jones e pa fanellën nr. 35 të tërhiqej edhe nga Connecticut në qershor, në sezonin e fundit të franchisës para zhvendosjes në Houston si Comets, ndërsa në janar 2024 ishte futur në Hall of Fame të atletikës së George Washington. Ndeshja e parë e GW që ajo kishte parë nga afër, para se të angazhohej me universitetin, ishte pikërisht kundër Temple. «Është një moment që mbyll rrethin për mua», tha Jones.
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