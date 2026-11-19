Përfundon takimi Trump-Putin në Shenzhen, presidenti amerikan e quan mik homologun rus dhe nis bisedimet me Xi Jinping
Takimi kokë më kokë mes Donald Trump dhe Vladimir Putin në Shenzhen zgjati rreth 40 minuta. Pas tij, presidenti amerikan nisi bisedimet me Xi Jinping, përpara samitit trepalësh për Ukrainën, Iranin dhe kontrollin e armëve bërthamore.
Ka përfunduar pas rreth 40 minutash takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin në Shenzhen të Kinës, në kuadër të samitit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), siç njofton Shqiptarja.com. Shtëpia e Bardhë e përshkroi takimin si një bisedë informale në margjinat e samitit dhe jo si një takim zyrtar dypalësh, ndërsa sipas CNN, Trump u pa duke u larguar nga zona ku kishte zhvilluar bisedimet me Putinin.
Para bisedimeve, Trump vlerësoi marrëdhëniet me homologun rus, duke e quajtur atë mik. “Kemi marrëdhënie të shkëlqyera prej shumë vitesh. Ai është miku im”, tha presidenti amerikan, duke shtuar se të dy njihen prej shumë kohësh dhe se nga takimi mund të dalin gjëra shumë të mira, ose të paktën ai mund të jetë një fillim.
Pas përfundimit të takimit me Putinin, Trump nisi bisedimet me presidentin kinez Xi Jinping; nisjen e takimit mes dy liderëve e konfirmoi agjencia shtetërore kineze e lajmeve Xinhua, siç njofton Shqiptarja.com. Më pas pritet samiti trepalësh mes tre liderëve, në rezidencën qeveritare Kylin Villa në Shenzhen — hera e parë që udhëheqësit e SHBA-së, Rusisë dhe Kinës ulen së bashku në një format të tillë.
Në tryezën e bisedimeve pritet të jenë lufta në Ukrainë, konflikti me Iranin, kontrolli i armëve bërthamore dhe marrëdhëniet mes tri fuqive. Para nisjes për në Kinë, Trump tha se palët janë shumë pranë arritjes së një marrëveshjeje për Ukrainën, ndërsa në një intervistë për Fox News ai u shpreh se nuk i duhet ndihma e Rusisë dhe e Kinës për t’i dhënë fund konfliktit me Iranin dhe foli për moszgjerimin e arsenaleve bërthamore.
Një ditë më parë, Xi Jinping zhvilloi një takim rreth dyorësh me Putinin, ku u diskutua forcimi i bashkëpunimit ekonomik mes Kinës dhe Rusisë. Megjithatë, sipas Corriere della Sera, mes tri vendeve mbeten dallime për Ukrainën: Putini dëshiron ta trajtojë çështjen pa pjesëmarrjen e europianëve, ndërsa Xi preferon të shmangë tensionet me Bashkimin Europian.
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