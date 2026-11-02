Ahmeti nga Bërvenica: Maqedonia nuk është as e Mickoskit, as e Cërvenkovskit, është atdheu i shqiptarëve
Kreu i BDI-së foli në festën e fitores së Arkin Jahijit në Bërvenicë: komuna me 65 për qind shqiptarë e meriton kryetarin shqiptar, ndërsa shqiptarët janë popull shtetformues që i dalin zot këtij vendi.
Siç njofton Gazeta Flaka, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), Ali Ahmeti, mori pjesë sonte në Bërvenicë, ku mbajti fjalim pas fitores së kandidatit të Aleancës Kombëtare për Integrim (AKI), Arkin Jahiji, në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale për kryetar komune.
Duke iu drejtuar të pranishmëve, Ahmeti theksoi përbërjen demografike të komunës: “Bërvenica është komunë me 65 për qind shqiptarë dhe u takon kryetari shqiptar. Dua të falënderoj të gjithë ata që sot u përcaktuan për të ardhmen e komunës. Arkini sot është përfaqësues i të gjithë qytetarëve të komunës”, deklaroi Ahmeti, sipas Flakës.
Një pjesë të fjalimit ai ia kushtoi retorikës së fushatës, duke kritikuar etiketimet ndaj Jahijit: “Nuk kanë bërë mirë disa politikanë maqedonas që e etiketonin përfaqësuesin tonë si kriminel. Deklarata të ngutshme nuk i bëjnë mirë bashkëjetesës, pasi ne si udhëheqës të partive nuk mund të jemi prokuror”, tha Ahmeti.
Deklarata me peshën më të madhe politike: “Maqedonia nuk është as e Hristijanit, as e Branko Cërvenkovskit, Maqedonia është atdheu i shqiptarëve që janë autoktonë dhe që nuk i kanë rënë në qafë askujt, por të tjerët na kanë rënë në qafë neve. Ne jemi shtetformues dhe i dalim zot këtij vendi”, u shpreh Ahmeti, duke shtuar se përgjegjësia politike duhet të shërbejë për çuarjen përpara të proceseve në vend.
Sipas Fokus, fitorja e Jahijit u konfirmua edhe nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve — pas përpunimit të të dhënave nga të 24 vendvotimet, Jahiji mori 4.442 vota, ose 50,36 për qind, kundrejt 4.177 votave (47,36 për qind) të Stojanço Radiçevskit nga koalicioni “Maqedonia Jote” i udhëhequr nga VMRO-DPMNE; në festën e fitores, përveç Jahijit dhe Ahmetit, foli edhe Arben Taravari i Aleancës për Shqiptarët.
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