Ministria e Transformimit Digjital shpjegon si të merren njoftimet e alarmit ndërsa aplikacioni “Tryvoha!” nuk punon
Pas ndërhyrjes armiqësore në aplikacionin e alarmit ajror, ministria publikoi algoritmin e veprimeve për qytetarët: njoftime emergjente në telefon, sirena rrugore dhe vetëm burime zyrtare.
Aplikacioni “Tryvoha!” është aktualisht i padisponueshëm, pasi të dielën në mbrëmje ka gjasa të jetë goditur nga një ndërhyrje armiqësore dhe ka shpërndarë njoftime të rreme për kërcënime; shërbimi po punon për ta rikthyer atë. Ndërkohë, siç njofton Antikor, Ministria e Transformimit Digjital e Ukrainës shpjegoi se ukrainasit mund të marrin njoftimet për alarm ajror përmes cilësimeve të sistemit në telefon, sirenave rrugore dhe kanaleve zyrtare të informacionit.
Për përdoruesit e iPhone, ministria këshillon të hapin “Cilësimet”, pastaj “Njoftimet” dhe “Njoftimet emergjente”, duke i aktivizuar ato pasi të zbresin te seksioni i njoftimeve emergjente. Në Android, shtegu është “Cilësimet”, pastaj “Siguria dhe situatat emergjente” dhe “Njoftimet emergjente”; sistemi shtetëror i alarmit emergjent dërgon sinjale rreziku edhe duke anashkaluar modalitetin e heshtur.
Sirenat rrugore dhe sistemet e tjera të paralajmërimit vazhdojnë të funksionojnë; kush e dëgjon sinjalin duhet të shkojë në strehën më të afërt dhe të qëndrojë atje deri në sinjalin zyrtar të përfundimit të alarmit. Informacionin e verifikuar për kërcënimet ajrore qytetarët duhet ta marrin vetëm nga kanalet zyrtare të Forcave Ajrore të Forcave të Armatosura të Ukrainës, ndërsa algoritmi i veprimeve u raportua edhe nga DOU.
Për banorët e Kievit, njoftimet në aplikacionin “Kyiv Digital” mbërrijnë në modalitet normal, siç ka konfirmuar edhe Administrata Shtetërore e Qytetit të Kievit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.