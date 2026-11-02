☁️
Tiranë 10°C · Vranët 02 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 102.48 ▼1.58%
ARI 3,908 ▲0.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
₿ CRYPTO
BTC $78,060 ▲ +0.51% ETH $2,271 ▲ +0.53% XRP $1.2446 ▼ -0.96% SOL $93.9400 ▼ -1.92%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.48 ▼1.58 % ARI 3,908 ▲0.23 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.48 ▼1.58 % ARI 3,908 ▲0.23 %
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
02 Nën 2026
Breaking
Adriana Lima në kopertinën e Vogue Turkey për nëntorin, me fustan të kuq Gucci nga koleksioni Cruise 2027 Ish-çifti Pete Davidson dhe Elsie Hewitt bashkohen për Halloween: kostume familjare nga “The Sopranos” me vajzën Scottie Candice Swanepoel shfaq unazë ari në gishtin e martesës, ndërsa romanca e raportuar me Tom Brady vazhdon Trump mbyll mitingun dyorësh në Dubuque: mendoj se do të kemi një fitore të jashtëzakonshme të martën Martha Stewart reagon pas kritikave për kostumin e Halloween-it si e pastrehë: nuk ishte qëllimi im të ofendoja
Menu
Ukraina

Ministria e Transformimit Digjital shpjegon si të merren njoftimet e alarmit ndërsa aplikacioni “Tryvoha!” nuk punon

Pas ndërhyrjes armiqësore në aplikacionin e alarmit ajror, ministria publikoi algoritmin e veprimeve për qytetarët: njoftime emergjente në telefon, sirena rrugore dhe vetëm burime zyrtare.

· 2 min lexim

Aplikacioni “Tryvoha!” është aktualisht i padisponueshëm, pasi të dielën në mbrëmje ka gjasa të jetë goditur nga një ndërhyrje armiqësore dhe ka shpërndarë njoftime të rreme për kërcënime; shërbimi po punon për ta rikthyer atë. Ndërkohë, siç njofton Antikor, Ministria e Transformimit Digjital e Ukrainës shpjegoi se ukrainasit mund të marrin njoftimet për alarm ajror përmes cilësimeve të sistemit në telefon, sirenave rrugore dhe kanaleve zyrtare të informacionit.

Për përdoruesit e iPhone, ministria këshillon të hapin “Cilësimet”, pastaj “Njoftimet” dhe “Njoftimet emergjente”, duke i aktivizuar ato pasi të zbresin te seksioni i njoftimeve emergjente. Në Android, shtegu është “Cilësimet”, pastaj “Siguria dhe situatat emergjente” dhe “Njoftimet emergjente”; sistemi shtetëror i alarmit emergjent dërgon sinjale rreziku edhe duke anashkaluar modalitetin e heshtur.

Sirenat rrugore dhe sistemet e tjera të paralajmërimit vazhdojnë të funksionojnë; kush e dëgjon sinjalin duhet të shkojë në strehën më të afërt dhe të qëndrojë atje deri në sinjalin zyrtar të përfundimit të alarmit. Informacionin e verifikuar për kërcënimet ajrore qytetarët duhet ta marrin vetëm nga kanalet zyrtare të Forcave Ajrore të Forcave të Armatosura të Ukrainës, ndërsa algoritmi i veprimeve u raportua edhe nga DOU.

Për banorët e Kievit, njoftimet në aplikacionin “Kyiv Digital” mbërrijnë në modalitet normal, siç ka konfirmuar edhe Administrata Shtetërore e Qytetit të Kievit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu