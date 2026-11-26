Dronët ukrainas sulmojnë zonën industriale të Nevinnomyssk-ut në Stavropol, ku ndodhet uzina e plehrave kimike Azot
Dronët ukrainas sulmuan natën e 26 nëntorit një zonë industriale në Nevinnomyssk, në rajonin Stavropol në jug të Rusisë, ku ndodhet një fabrikë e madhe plehrash kimike që prodhon përbërës për armët ruse, siç njofton The Kyiv Independent. Guvernatori i Stavropolit, Vladimir Vladimirov, e raportoi sulmin në Telegram, ndërsa autoritetet ruse thanë se po zmbrapshnin sulmin me dronë ndaj zonës industriale të qytetit.
Objektivi duket se është uzina Nevinnomyssk Azot, një nga prodhuesit më të mëdhenj rusë të plehrave minerale dhe kimikateve që përdoren për prodhimin e eksplozivëve. Sipas raportimit, uzina prodhon deri në 1 milion tonë amoniak dhe mbi 1 milion tonë nitrat amoniumi në vit, materiale që përdoren për eksplozivë dhe predha artilerie.
Vladimirov tha se dronët po sulmonin “zonën industriale të Nevinnomyssk-ut” dhe se njësitë ruse të mbrojtjes ajrore kishin rrëzuar disa prej tyre. Ai nuk dha detaje për objekte konkrete, viktima apo dëme.
Banorët raportuan shpërthime pranë uzinës Azot dhe pranë termocentralit të qytetit, sipas kanalit monitorues Exilenova-Plus, ndërsa pamje të shpërthimeve u publikuan në rrjetet sociale. The Kyiv Independent nuk mundi t’i konfirmonte këto raportime në momentin e botimit, ndaj pamjet dhe pretendimet për dëme mbeten të paverifikuara — një histori në zhvillim.
Uzina është sulmuar disa herë gjatë luftës në shkallë të plotë, përfshirë dy herë brenda një jave në maj 2026. Zyrtarët ukrainas e kanë përshkruar atë si “përbërës kritik” të kompleksit ushtarako-industrial rus. Uzina është sanksionuar zyrtarisht nga Ukraina, ndërsa punonjës kyç të saj u sanksionuan në tetor 2026.
Nevinnomyssk ndodhet rreth 250 km nga kufiri ukrainas. Ukraina kryen rregullisht goditje me rreze të gjatë ndaj ndërmarrjeve ushtarake, industriale dhe logjistike ruse, zakonisht me dronë të prodhimit vendas.
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