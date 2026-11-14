Bánh xèo vietnameze — petullat krokante me miell orizi, mish derri, karkaleca dhe filiza fasuleje
Petullat e arta vietnameze që kërcasin në tiganin e nxehtë, të mbushura me mish derri, karkaleca dhe filiza të freskëta, shërbyer me zarzavate dhe salcën e famshme nuoc cham.
Bánh xèo është petulla e kripur më e dashur e Vietnamit. Emri vjen nga tingulli “xèo” — kërcitja që bën brumi i hollë i orizit kur hidhet në tiganin e nxehtë. Ngjyra e artë vjen nga shafrani i Indisë (kurkuma), ndërsa mbushja klasike kombinon mish derri, karkaleca dhe filiza fasuleje mung. Hahet duke e prerë në copa, duke i mbështjellë në gjethe maruleje me barishte të freskëta dhe duke i ngjyer në salcën nuoc cham.
Koha e përgatitjes: 25 minuta, plus 30 minuta pushim i brumit
Koha e gatimit: 25 minuta
Koha gjithsej: rreth 1 orë e 20 minuta
Porcione: 4 persona (rreth 8 petulla)
Përbërësit — Për brumin
- 200 g miell orizi
- 2 lugë gjelle niseshte misri
- 1 lugë çaji shafran Indie (kurkumë) pluhur
- Gjysmë luge çaji kripë
- 120 ml qumësht kokosi
- 350–400 ml ujë të ftohtë
- 2 qepë të njoma, të grira imët
Përbërësit — Për mbushjen
- 200 g mish derri (fileto ose bark), në feta të holla
- 200 g karkaleca, të qëruar dhe të pastruar
- 1 qepë, në feta të holla
- 200 g filiza fasuleje mung
- Vaj vegjetal për skuqje
Përbërësit — Për salcën nuoc cham dhe shërbimin
- 3 lugë gjelle salcë peshku
- 3 lugë gjelle ujë
- 2 lugë gjelle sheqer
- 2 lugë gjelle lëng limoni jeshil (lime)
- 1 thelb hudhër, i grirë imët
- Spec djegës i grirë, sipas dëshirës
- Gjethe maruleje, mente, borzilok dhe koriandër të freskët, për mbështjellje
Përgatitja
- Përgatit brumin: në një tas të madh përziej miellin e orizit, niseshtenë, kurkumën dhe kripën. Shto qumështin e kokosit dhe ujin pak nga pak, duke e rrahur derisa të marrësh një brumë të hollë e të lëmuar, si brumë petullash. Shtoni qepët e njoma, mbuloje dhe lëre të pushojë 30 minuta.
- Përgatit salcën nuoc cham: përziej salcën e peshkut, ujin, sheqerin dhe lëngun e limonit derisa sheqeri të tretet. Shto hudhrën dhe specin djegës dhe lëre mënjanë.
- Kaurdis mbushjen: në një tigan me pak vaj, kaurdis fetat e mishit të derrit 2–3 minuta, pastaj shto karkalecat dhe qepën dhe gatuaji edhe 1–2 minuta, derisa karkalecat të marrin ngjyrë rozë. Hiqi nga tigani dhe mbaji mënjanë.
- Skuq petullat: ngroh mirë një tigan që nuk ngjit (rreth 24–26 cm) me 1 lugë vaj derisa vaji të jetë shumë i nxehtë. Hidh rreth gjysmë garuzhde brumë dhe rrotulloje tiganin shpejt që brumi të mbulojë gjithë fundin në një shtresë të hollë — duhet të dëgjosh kërcitjen karakteristike.
- Vendos mbi gjysmën e petullës pak mish, karkaleca dhe një grusht filiza fasuleje. Mbulojeni me kapak 2–3 minuta, derisa filizat të zbuten pak dhe petulla të bëhet krokante në fund.
- Palose petullën në gjysmë mbi mbushjen, rrëshqite në pjatë dhe mbaje të ngrohtë. Përsërit me brumin dhe mbushjen e mbetur, duke shtuar vaj për secilën petullë.
- Shërbeji menjëherë, të nxehta e krokante: preji në copa, mbështilli copat në gjethe maruleje me mente, borzilok dhe koriandër, dhe ngjyeji në salcën nuoc cham.
Këshillë: Sekreti i krokantes është tigani shumë i nxehtë dhe brumi i hollë — mos e trash shtresën dhe mos i shërbe petullat me vonesë, sepse humbasin kërcitjen.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.