Seminari hibrid i PLEDGE në Bruksel: emocionet, pakënaqësia politike dhe gazetaria
Projekti kërkimor i financuar nga Horizon Europe mbledh më 2 dhjetor gazetarë dhe profesionistë të medias për të diskutuar dezinformimin, besimin e publikut dhe ndjenjat e qytetarëve
Projekti kërkimor PLEDGE – Politics of Grievance and Democratic Governance, i financuar nga programi Horizon Europe, organizon një seminar hibrid për gazetarë dhe profesionistë të medias, siç njofton gazeta greke Efsyn, në kuadër të konferencës së tij përmbyllëse në Bruksel më 2 dhjetor 2026.
Konferenca mban titullin “Nga gjetjet kërkimore te hartimi i politikave publike: mbrojtja e demokracisë, rivendosja e besimit dhe kuptimi i emocioneve të qytetarëve”. Seminari do të shqyrtojë mënyrën se si emocionet dhe politika e shqetësimit e ankesave ndërveprojnë me mjedisin e sotëm të komunikimit, si dhe pasojat e kësaj dinamike për praktikën gazetareske.
Duke u mbështetur në gjetjet kërkimore të PLEDGE, seminari do të përqendrohet në tre akse kryesore: si mund të lidhet dezinformimi me frikëra dhe ankesa reale, çfarë mund të zbulojnë reagimet e publikut për besimin, keqkuptimet dhe largimin emocional, dhe si algoritmet ndikojnë në mbulimin mediatik.
Pjesëmarrësit do të ftohen gjithashtu të reflektojnë mbi përvojën e tyre profesionale dhe të diskutojnë mënyra se si gazetarët mund t’i kuptojnë më mirë emocionet e publikut, t’i vendosin faktet në kontekstin e tyre më të gjerë, të japin interpretime të bazuara dhe të shmangin ashpërsimin e panevojshëm emocional në mbulimin e çështjeve të diskutueshme.
Seminari do të zhvillohet në formë hibride, me mundësi pjesëmarrjeje fizike dhe online, më 2 dhjetor, ora 15:30–16:30 e Evropës Qendrore, në HOEK 38 në Bruksel, dhe do të përfshijë prezantime të shkurtra të gjetjeve kërkimore, të ndjekura nga një diskutim ndërveprues.
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