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Bota

SHBA – Volkswagen tërheq mbi 208 000 automjete për shkak të një defekti në sistemin e drejtimit

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për shkak të një defekti

BERLIN, 18 shtator / ATSH -AA/ – Prodhuesi gjerman i automjeteve Volkswagen po tërheq 208.724 automjete në SHBA për shkak të një defekti në sistemin e drejtimit, transmeton Anadolu.

Administratës Kombëtare të Sigurisë së Trafikut në Autostrada (NHTSA), tërheqja përfshin disa modele Volkswagen Tiguan të vitit 2018, Volkswagen Atlas të viteve 2018-2019 dhe Audi Q3 të viteve 2019-2021.

Autoriteti rregullator tha se njëri nga bulonat që lidh mekanizmin e drejtimit me nënkornizën mund të korrodohet dhe të thyhet, duke shkaktuar potencialisht çarjen e strukturës së mekanizmit të drejtimit.

Dëmtimi i strukturës së mekanizmit të drejtimit mund të çojë në humbjen e kontrollit të drejtimit, duke rritur rrezikun e një aksidenti.

Serviset e autorizuara do të zëvendësojnë pa pagesë bulonin e montimit në anën e djathtë të mekanizmit të drejtimit.

Njoftimet për pronarët pritet të dërgohen me postë më 10 nëntor.

Tërheqja është regjistruar me numrin e fushatës së NHTSA-së 26V590000, ndërsa kodet e tërheqjes së Volkswagenit janë 48LG dhe 48VT. /

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