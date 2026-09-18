SHBA – Volkswagen tërheq mbi 208 000 automjete për shkak të një defekti në sistemin e drejtimit
BERLIN, 18 shtator / ATSH -AA/ – Prodhuesi gjerman i automjeteve Volkswagen po tërheq 208.724 automjete në SHBA për shkak të një defekti në sistemin e drejtimit, transmeton Anadolu.
Administratës Kombëtare të Sigurisë së Trafikut në Autostrada (NHTSA), tërheqja përfshin disa modele Volkswagen Tiguan të vitit 2018, Volkswagen Atlas të viteve 2018-2019 dhe Audi Q3 të viteve 2019-2021.
Autoriteti rregullator tha se njëri nga bulonat që lidh mekanizmin e drejtimit me nënkornizën mund të korrodohet dhe të thyhet, duke shkaktuar potencialisht çarjen e strukturës së mekanizmit të drejtimit.
Dëmtimi i strukturës së mekanizmit të drejtimit mund të çojë në humbjen e kontrollit të drejtimit, duke rritur rrezikun e një aksidenti.
Serviset e autorizuara do të zëvendësojnë pa pagesë bulonin e montimit në anën e djathtë të mekanizmit të drejtimit.
Njoftimet për pronarët pritet të dërgohen me postë më 10 nëntor.
Tërheqja është regjistruar me numrin e fushatës së NHTSA-së 26V590000, ndërsa kodet e tërheqjes së Volkswagenit janë 48LG dhe 48VT. /
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