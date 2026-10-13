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Konflikti SHBA - Iran

Sistemi saudit i alarmeve heshti para sulmeve vdekjeprurëse ndaj aeroportit të Riadit

Arabia Saudite ndaloi alarmet publike për sulme të afërta ditë para goditjeve ndaj aeroportit të Riadit që vranë të paktën 18 persona, ndërsa zyrtarë perëndimorë thonë se heshtja u shpjegua me ankesat e banorëve për zgjimet natën.

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Aeroporti Ndërkombëtar King Khalid në Riad (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Sipas një raportimi të Reuters, Arabia Saudite pushoi së lëshuari paralajmërime publike për sulme të afërta ushtarake disa ditë para serisë së goditjeve ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit javën e kaluar, sulme që vranë të paktën 18 persona dhe plagosën më shumë se 300. Qeveria saudite nuk ka shpjeguar pse nuk pati alarme për publikun para katër sulmeve ndaj kryeqytetit brenda një jave.

Sistemi kombëtar i paralajmërimit të hershëm, që dërgon alarme në telefona dhe në rrjetet sociale, kishte nisur në maj. Alarm i fundit para sulmeve u lëshua më 29 shtator për provincën jugore Najran, sipas postimeve të mbrojtjes civile në X. Ndërkohë, autoriteti vazhdoi paralajmërimet për motin e keq dhe u kërkoi banorëve të mos ndanin pamje apo informacione për interceptimet dhe vendet e goditjeve.

Dy zyrtarë me njohje direkte të çështjes i thanë Reuters-it se një qeveri aleate perëndimore kishte pyetur autoritetet saudite pse alarmet ishin ndalur, dhe përgjigjja ishte se ato konsideroheshin shumë shqetësuese dhe se shumë qytetarë ishin ankuar se zgjoheshin prej tyre gjatë natës. Zyra qeveritare e medias dhe zyrtarët sauditë nuk iu përgjigjën kërkesave për koment mbi këtë pohim.

Të hënën, mbrojtja civile lëshoi alarmet e para që nga 29 shtatori, duke paralajmëruar për kërcënime të mundshme në Riad dhe në qytete jugore. Sipas Reuters-it, ambasadat perëndimore në mbretëri kishin lëshuar ndërkohë alarme të brendshme për stafin e tyre, por as ato nuk morën paralajmërim të brendshëm para goditjes së së shtunës ndaj aeroportit, më vdekjeprurëses së javës së kaluar.

Analistë dhe një ish-ambasador amerikan në Arabinë Saudite thonë se mungesa e alarmeve ka shtuar pasigurinë në mbretëri, ndërsa Riadi përpiqet të ruajë përshtypjen e normalitetit pavarësisht luftës me Huthi-t e mbështetur nga Irani dhe goditjeve të përsëritura ndaj infrastrukturës së tij ajrore dhe energjetike.

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