«Nata e 16 janarit» e Ayn Rand-it hapet Off-Broadway: publiku bëhet juri dhe vendos fundin e dramës
Produksioni i Ruth Stage në Theatre Row të Nju Jorkut e kthen dramën gjyqësore të vitit 1934 në një përvojë interaktive — pamjet e para u publikuan një ditë pas premierës zyrtare të 11 tetorit
Një dramë gjyqësore ku verdiktin nuk e jep skenari, por vetë spektatorët: kështu është rikthyer në skenën Off-Broadway të Nju Jorkut «Nata e 16 janarit» (Night of January 16th) e shkrimtares Ayn Rand, në produksionin e kompanisë Ruth Stage në Theatre Row. Shfaqja nisi parashikimet më 7 tetor dhe u hap zyrtarisht më 11 tetor, ndërsa një ditë më pas, siç njofton Playbill, u publikuan pamjet e para nga produksioni.
Në qendër të veprës, interpretuar për herë të parë në Los Anxhelos në vitin 1934, është gjyqi i Karen Andre-së, ish-sekretare e akuzuar për vrasjen e financierit Bjorn Faulkner, i cili ra nga penthouse-i i rrokaqiellit të tij. E veçanta e dramës së Rand-it është mekanizmi interaktiv: anëtarë të publikut zgjidhen çdo mbrëmje si juri dhe vendimi i tyre përcakton se cili fund do të luhet në skenë.
Në këtë rindërtim radikal të Ruth Stage, regjinë e mban Theo Devaney, i cili interpreton edhe rolin e gjykatësit Heath, ndërsa Karen Andre-në e luan Christa B. Allen. Kasti plotësohet nga Maryam Basir në rolin e prokurores Flint dhe nga drejtori krijues i kompanisë, Matt de Rogatis, në rolet e Faulkner-it dhe të «Guts» Regan-it, së bashku me një ansambël prej më shumë se dhjetë aktorësh. Skenografia dhe ndriçimi janë të Christian Specht-it, ndërsa tingulli mban firmën e Tomas Correa-s, sipas Playbill-it.
Produksioni, që Ruth Stage e përshkruan si një zhytje të errët, pothuajse purgatoriale, në botën e dramës gjyqësore, jepet në Theatre Five të kompleksit Theatre Row, në rrugën 42 West të Manhatanit. Sezoni i kufizuar mbyllet më 18 tetor, ndaj publiku njujorkez ka vetëm pak mbrëmje për të vendosur vetë nëse Karen Andre është fajtore apo jo.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.