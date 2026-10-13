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«The Assassin(s)» rimerr vendin e parë në box office-in korean brenda një dite — tani synon pikën e barazimit

Thrilleri i Hur Jin-ho-s tërhoqi 30,675 spektatorë më 12 tetor, duke ia rimarrë kreun për një ditë filmit të animuar japonez «Chiikawa», dhe në javën e katërt synon 3.7 milionë spektatorë gjithsej.

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Thrilleri korean «The Assassin(s)» e ka rimarrë vendin e parë të box office-it vendas vetëm një ditë pasi e kishte humbur, sipas të dhënave të Këshillit Korean të Filmit të publikuara më 13 tetor, siç njofton SBS Star. Filmi tërhoqi 30,675 spektatorë në gjithë vendin më 12 tetor.

Kreu i kishte rrëshqitur të dielën për një diferencë shumë të ngushtë, rreth 200 spektatorë, përballë filmit të animuar japonez «Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island», i cili më 12 tetor regjistroi 30,094 hyrje. Rimarrja brenda një dite e kthen filmin sërish në krye në nisje të javës së tij të katërt në kinema.

Filmi i regjisorit Hur Jin-ho, me Yoo Hae-jin, Park Hae-il dhe Lee Min-ho, doli në kinema më 23 shtator dhe e kaloi pragun e 3 milionë spektatorëve brenda 20 ditësh, duke u bërë filmi i pestë koreano-jugor i vitit që e arrin këtë shifër. Rruga e tij nuk ka qenë e lehtë: polemikat për shtrembërim historik që e shoqëruan në javën e parë, sipas vëzhguesve, paradoksalisht e rritën interesin e publikut.

Tani sfida është qëndrueshmëria. Pa pushime zyrtare përpara që ta ndihmojnë, filmi synon këtë fundjavë pikën e barazimit, rreth 3.7 milionë spektatorë, dhe arritja e saj do të varet nga sa do të vazhdojë ta mbajë gjallë interesin fjala e publikut.

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