«Pop-ism» në Londër: Galerie von Vertes mbledh Warhol, Haring dhe Rauschenberg në një panoramë të pop-artit
Ekspozita paraqitet gjatë PAD London në Berkeley Square më 13–18 tetor dhe vazhdon në Cyrih deri më 4 dhjetor, me vepra që shtrihen nga viti 1946 deri në vitin 2008 dhe një katalog me tekste të historikes së artit Quirine Verlinde.
Galerie von Vertes po paraqet «Pop-ism», një panoramë të madhe të pop-artit me vepra të Andy Warhol, Keith Haring, Robert Rauschenberg, Niki de Saint Phalle, Tom Wesselmann, Robert Indiana dhe John Chamberlain, siç njofton USA Art News. Paraqitja bëhet gjatë panairit PAD London, që mbahet më 13–18 tetor në Berkeley Square të Londrës, ndërsa ekspozita vazhdon më pas në Cyrih deri më 4 dhjetor.
Veprat e zgjedhura shtrihen në më shumë se gjashtë dekada, nga viti 1946 deri në vitin 2008. Titulli i ekspozitës është huazuar nga vetë Warhol, i cili e përdorte termin për kalimin nga lëvizjet e mbyllura e teorike të artit drejt formave më të hapura dhe më të afërta me publikun e gjerë.
Londra nuk është zgjedhur rastësisht: pop-arti lindi pikërisht në kryeqytetin britanik në mesin e viteve ’50, me pionierë si Richard Hamilton dhe Eduardo Paolozzi, përpara se të shpërthente në Shtetet e Bashkuara. Në ekspozitë, skulpturat e Chamberlain-it nga pjesë automobilash të shtypura qëndrojnë pranë peizazheve grafike urbane të Haring-ut, figurave «Nana» të Saint Phalle-së, kolazheve të shtresëzuara të Rauschenberg-ut dhe kompozimeve me ngjyra të forta të Wesselmann-it.
Panorama nuk ndalet te ikonat e lëvizjes: ajo përfshin edhe artistët që e përgatitën terrenin, mes tyre Alexander Calder me stabiles-et e tij, Fernand Léger me natyrat e qeta industriale dhe Yayoi Kusama me skulpturat e saj të hershme të buta. Sipas galerisë, artistët e pop-artit braktisën materialet dhe teknikat tradicionale në favor të imazhit masiv dhe proceseve tregtare, duke e kthyer artin në kanal idesh dhe duke hapur rrugën për lëvizje të mëvonshme si Neo-Pop-i, minimalizmi dhe arti konceptual.
Ekspozita shoqërohet nga një katalog me vepra domethënëse dhe tekste të historikes së artit Dr. Quirine Verlinde. Paraqitja londineze përkon edhe me javën e madhe të artit në kryeqytet, ndërsa në Nju Jork një retrospektivë e pop-artit në Muzeun Guggenheim mbetet e hapur deri në janar 2027.
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