☁️
Tiranë 14°C · Vranët 13 Tetor 2026
S&P 500 7,807 ▼0.06%
DOW 51,851 ▲0.38%
NASDAQ 27,246 ▼0.44%
NAFTA 92.92 ▼0.87%
ARI 4,180 ▼0.25%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
₿ CRYPTO
BTC $82,349 ▼ -1.6% ETH $2,460 ▼ -3.17% XRP $1.3495 ▼ -3.9% SOL $104.9800 ▼ -5.71%
S&P 500 7,807 ▼0.06 % DOW 51,851 ▲0.38 % NASDAQ 27,246 ▼0.44 % NAFTA 92.92 ▼0.87 % ARI 4,180 ▼0.25 % S&P 500 7,807 ▼0.06 % DOW 51,851 ▲0.38 % NASDAQ 27,246 ▼0.44 % NAFTA 92.92 ▼0.87 % ARI 4,180 ▼0.25 %
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
13 Tet 2026
Breaking
«Jailer 2» i Rajinikanth i afrohet 40 krorë rupi në rezervimet paraprake botërore, tri ditë para premierës Marina franceze ndalon në Oqeanin Indian cisternën DF Peak të flotës hije ruse Omron blen kompaninë amerikane OnLogic për 675 milionë dollarë, synon inteligjencën artificiale fizike Qatar Airways pezullon fluturimet për në Riad dhe Dammam, Etihad anulon shërbimet për në tri qytete saudite Pesë civilë të plagosur nga granatimet e Huthi-t në Taiz, mes tyre tre fëmijë
Menu
Film

«Jailer 2» i Rajinikanth i afrohet 40 krorë rupi në rezervimet paraprake botërore, tri ditë para premierës

Rezervimet paraprake botërore për ditën e hapjes kaluan 37 krorë rupi të hënën në mbrëmje, ndërsa interesi për vazhdimin e hitit të vitit 2023 rritet para premierës së 15 tetorit.

· 2 min lexim

Vazhdimi i shumëpritur i filmit «Jailer» po e konfirmon fuqinë e tij në arkë ende pa dalë në kinema. Sipas Filmibeat, rezervimet paraprake botërore për ditën e hapjes së «Jailer 2» i kaluan 37 krorë rupi të hënën në mbrëmje, më 12 tetor, dhe po i afrohen shifrës 40 krorë, vetëm tri ditë para premierës botërore të 15 tetorit.

Të dhënat rajonale e tregojnë qartë bazën e fortë të filmit në jug të Indisë. Siç njofton Zoom TV, duke cituar gjurmuesin e industrisë AB George, shteti Tamil Nadu i kaloi 7 krorë rupi në rezervime paraprake, ndërsa Kerala arriti në 4 krorë. Raportime paralele të industrisë e vendosin totalin e rezervimeve në Indi për tri ditë rreth 16.56 krorë rupi, nga të cilat rreth 10.79 krorë vetëm për ditën e parë.

Shifrat e reja shënojnë një kërcim të madh nga përditësimi i mëparshëm i rezervimeve jashtë Indisë, që një javë para premierës ishte mbi 11 krorë rupi. Analistët theksojnë megjithatë se bëhet fjalë vetëm për shitje paraprake: rezultati real i ditës së hapjes do të varet nga mbushja e sallave dhe nga blerjet në sportel ditën e shfaqjes, ndërsa shumë shfaqje ende nuk janë hapur për rezervim.

Në film, me regji të Nelson Dilipkumar dhe prodhim të Kalanithi Maran për Sun Pictures, Rajinikanth rikthehet si polici në pension Muthuvel Pandian, roli që e bëri hit vazhdimin e filmit të vitit 2023. Krah tij rikthehen Ramya Krishnan, Yogi Babu, Mirnaa dhe Rithvik, ndërsa kastit i shtohen S. J. Suryah, Mithun Chakraborty, Suraj Venjaramoodu, Vidya Balan, Anna Rajan dhe Jatin Sarna.

Vëmendjen e shtojnë edhe paraqitjet e shkurtra (cameo) të Mohanlal, Shiva Rajkumar, Jackie Shroff, Vijay Sethupathi dhe Hrithik Roshan, që e bëjnë «Jailer 2» një nga premierat më të mëdha indiane të këtij muaji. Nëse ritmi i rezervimeve vazhdon, dita e hapjes pritet të jetë ndër më të fortat e vitit për kinemanë tamile.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu