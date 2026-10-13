«Jailer 2» i Rajinikanth i afrohet 40 krorë rupi në rezervimet paraprake botërore, tri ditë para premierës
Rezervimet paraprake botërore për ditën e hapjes kaluan 37 krorë rupi të hënën në mbrëmje, ndërsa interesi për vazhdimin e hitit të vitit 2023 rritet para premierës së 15 tetorit.
Vazhdimi i shumëpritur i filmit «Jailer» po e konfirmon fuqinë e tij në arkë ende pa dalë në kinema. Sipas Filmibeat, rezervimet paraprake botërore për ditën e hapjes së «Jailer 2» i kaluan 37 krorë rupi të hënën në mbrëmje, më 12 tetor, dhe po i afrohen shifrës 40 krorë, vetëm tri ditë para premierës botërore të 15 tetorit.
Të dhënat rajonale e tregojnë qartë bazën e fortë të filmit në jug të Indisë. Siç njofton Zoom TV, duke cituar gjurmuesin e industrisë AB George, shteti Tamil Nadu i kaloi 7 krorë rupi në rezervime paraprake, ndërsa Kerala arriti në 4 krorë. Raportime paralele të industrisë e vendosin totalin e rezervimeve në Indi për tri ditë rreth 16.56 krorë rupi, nga të cilat rreth 10.79 krorë vetëm për ditën e parë.
Shifrat e reja shënojnë një kërcim të madh nga përditësimi i mëparshëm i rezervimeve jashtë Indisë, që një javë para premierës ishte mbi 11 krorë rupi. Analistët theksojnë megjithatë se bëhet fjalë vetëm për shitje paraprake: rezultati real i ditës së hapjes do të varet nga mbushja e sallave dhe nga blerjet në sportel ditën e shfaqjes, ndërsa shumë shfaqje ende nuk janë hapur për rezervim.
Në film, me regji të Nelson Dilipkumar dhe prodhim të Kalanithi Maran për Sun Pictures, Rajinikanth rikthehet si polici në pension Muthuvel Pandian, roli që e bëri hit vazhdimin e filmit të vitit 2023. Krah tij rikthehen Ramya Krishnan, Yogi Babu, Mirnaa dhe Rithvik, ndërsa kastit i shtohen S. J. Suryah, Mithun Chakraborty, Suraj Venjaramoodu, Vidya Balan, Anna Rajan dhe Jatin Sarna.
Vëmendjen e shtojnë edhe paraqitjet e shkurtra (cameo) të Mohanlal, Shiva Rajkumar, Jackie Shroff, Vijay Sethupathi dhe Hrithik Roshan, që e bëjnë «Jailer 2» një nga premierat më të mëdha indiane të këtij muaji. Nëse ritmi i rezervimeve vazhdon, dita e hapjes pritet të jetë ndër më të fortat e vitit për kinemanë tamile.
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