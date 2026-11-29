Forcat ruse vrasin banorin e fundit të fshatit Tiahynka në rajonin e Khersonit
Forcat ruse vranë banorin e fundit të mbetur të fshatit të vijës së frontit Tiahynka në rajonin e Khersonit, pasi ai ishte kthyer në shtëpi megjithëse kishte marrë një kërcënim me shkrim për vdekje nga ushtarët rusë, siç njofton The Kyiv Independent. Ngjarja u raportua më 27 nëntor nga Mykola Yatsenko, kreu i administratës ushtarake të fshatit Tiahynka.
Mbetjet e tij u zbuluan më 30 tetor gjatë një armëpushimi të përkohshëm humanitar, u identifikuan me ekspertizë mjekoligjore dhe u varrosën në fshatin fqinj Tavriiske, sipas Yatsenkos për transmetuesin publik Suspilne. Tiahynka kishte 2.031 banorë para pushtimit të plotë, ndodhet në bregun perëndimor të lumit Dnipro dhe i është nënshtruar sulmeve të pandërprera ruse.
Burri udhëtonte me biçikletë drejt fshatit Vysoke për pensionin, ndihmën humanitare dhe ushqim, ndërsa vizitat u rralluan ndërsa siguria përkeqësohej. Shënimi i shkruar me dorë që iu la thoshte: “Gjysh, largohu që këtej, ose do të të vrasim!”
Atij iu dha strehim i përkohshëm, por u kthye në shtëpi vetëm dy ditë më vonë. Besohet se u vra kur forcat ruse granatuan shtëpinë e tij, sipas medias lokale MOST, më 28 nëntor. Ndërkohë, një armëpushim humanitar i ndërmjetësuar nga SHBA-ja nisi në qytetin e pushtuar Oleshky më 27 tetor dhe u zgjerua në gjithë rajonin e Khersonit; gjatë tij u evakuuan 10 persona nga vendbanimet e komunitetit Tiahynka.
Tiahynka dhe fshatrat përreth përballen çdo ditë me sulme ruse: granatime artilerie, sulme ajrore dhe dronë, sipas Suspilne.
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