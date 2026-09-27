Panairet e artit në Nju Jork vënë bastin te çmimet e arritshme: kërkimi për “çmimin e saktë”
Pas katër vitesh të vështira me mbyllje galerish dhe shkurtime kostosh, tregu i artit po teston kërkesën në Armory Show dhe panairet e tjera të Nju Jorkut — me theksin te çmimet e arritshme për brezin e ri të blerësve.
Katër vite të vështira kanë lënë gjurmë në tregun e artit — mbyllje galerish, shkurtime kostosh dhe një kërkim të vazhdueshëm për “çmimin e saktë” që i rikthen blerësit në lojë. Këtë vjeshtë, panairet e artit në Nju Jork po e testojnë këtë kërkim në mënyrë të drejtpërdrejtë, duke vënë theksin te çmimet e arritshme, siç njofton USA Art News, e cila citon raportimin e Artnet News.
Shembulli më tipik vjen nga U-Haul Art Fair: Bob Chase i Hexton Gallery-t në Aspen i kërkoi artistit Marcos Acosta vepra më të përballueshme — 15 peizazhe të vogla 8×6 inç, nga 750 dollarë secila — ndërsa veprat e tij zakonisht shiten 10,000–35,000 dollarë. Panairi organizohet nga djali i tij 27-vjeçar, Jack Chase. “Doja që puna e tij të tërhiqte një audiencë më të re,” tha Chase. Në të njëjtën linjë, Steve Henry i Paula Cooper Gallery thotë: “Të gjithë po shikojnë çmimet.” Ndërsa këshilltarja e artit Rachael Barrett shton: “Kaluam një fazë çmimesh të çmendura për shumë kohë. Është e paqëndrueshme… Brezit të ri nuk i intereson.”
Në hapjen VIP të The Armory Show në Javits Center, oferta ishte e gjerë: Victoria Miro ofroi vepra nga 12,000 dollarë (Talia Levitt — u shitën shpejt) deri në 1.6 milionë dollarë (Yayoi Kusama). Glenn Scott Wright komentoi: “Nuk mendoj se kemi pasur një parashikim të ethshëm për pesë-gjashtë vjet.” Tregtari Christophe Van de Weghe prezantoi 12 piktura abstrakte të Frederic Anderson (8,500–38,500 dollarë) — më shumë se gjysma u shitën shpejt.
Raporti fillestar i shitjeve të Armory Show tregon 245 transaksione me të paktën 8 milionë dollarë, me rreth dy të tretat nën 25,000 dollarë — nga vetëm 55 nga 241 ekspozues. Mes shitjeve të dukshme: Joan Mitchell mbi 2 milionë dollarë (Michael Rosenfeld), shtatë piktura të Dhewadi Hadjab nga 110,000 dollarë secila (Mennour), ndërsa Lobster Club shiti plotësisht solo-prezantimin e Megan Koons (3,500–8,500 dollarë).
Ritmi vazhdoi te Independent 20th Century në ndërtesën Breuer (57 ekspozues): darka VIP u mbajt në restorantin Marcel të Sotheby’s, me të pranishëm Leon Black, Michael Ovitz dhe Marieluise Hessel, ndërsa Leonardo DiCaprio dhe Paul Rudd u panë në panair. Blerjet muzeale përfshijnë Marie Wilson për 285,000 dollarë (Gallery Wendi Norris) dhe një tapiseri të Emil Bisttram (Addison Rowe). Nara Roesler ia kushtoi booth-in Amelia Toledo-s (1925–2017): 10 guasha u shitën deri në 55,000 dollarë.
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