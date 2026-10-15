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15 Tet 2026
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Teater

«Ghosts» i Ibsen-it hap perden në Jermyn Street Theatre: fotot e para nga produksioni i Richard Eyre në Londër

Drama familjare e Henrik Ibsen-it, në përshtatjen e Richard Eyre dhe nën regjinë e Kwame Owusu, luan në Londër deri më 14 nëntor — Flora Montgomery në rolin e Helene Alving dhe Joe Pitts në atë të Oswald-it.

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Jermyn Street Theatre në Londër ka nisur zyrtarisht shfaqjet e «Ghosts», dramës së njohur të Henrik Ibsen-it në përshtatjen e Richard Eyre, dhe me këtë rast janë publikuar fotot e para të produksionit. Shfaqja, e cila nisi preview-t më 8 tetor, pati natën e hapjes për shtypin më 14 tetor dhe do të luhet deri më 14 nëntor, siç njofton BroadwayWorld.

Regjinë e mban Kwame Owusu, zëvendësdrejtor artistik i teatrit, ndërsa në skenë janë Flora Montgomery si Helene Alving, Joe Pitts si djali i saj Oswald, Oliver Alvin-Wilson si pastori Manders, Cecilia Appiah si Regina Engstrand dhe Peter F. Gardiner si Jacob Engstrand. Sipas BroadwayWorld, fotot e reja të produksionit, të shkrepura nga David Monteith-Hodge, e tregojnë ansamblin në zemër të dramës familjare që Ibsen-i e vendosi në Norvegjinë e vitit 1890.

Historia ndjek Helene Alving-un, e cila vite më parë e largoi djalin nga shtëpia familjare. Kthimi i Oswald-it përkon me përurimin e një jetimoreje në kujtim të dhjetëvjetorit të vdekjes së të atit, por ribashkimi nënë-bir nxjerr në sipërfaqe sekrete të varrosura prej kohësh, me pasoja që kërcënojnë vetë familjen. Tema si fajësia e trashëguar, detyra morale dhe presioni i pritshmërive shoqërore mbeten në qendër të përshtatjes së Eyre, e cila e lexon tekstin klasik me sy bashkëkohorë.

Ekipi krijues përfshin skenografen Cara Evans, kostumografen Natalie Johnson, ndriçimin e Ben Ormerod, muzikën dhe zërin e Fran Amewudah-Rivers dhe kastin e zgjedhur nga Matthew Dewsbury. Produksioni vjen si pjesë e sezonit të vjeshtës të Jermyn Street Theatre, një prej skenave më të njohura studio të West End-it londinez, dhe shënon një tjetër rikthim të Ibsen-it në skenën britanike këtë vjeshtë.

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