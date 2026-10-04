National Portrait Gallery feston 50-vjetorin e koleksionit të fotografisë: “Photographic Memory” hapet në nëntor
Ekspozita sjell mbi 120 portrete fotografike nga epoka e daguerrotipit deri në atë digjitale, duke përfshirë herën e parë që fotografitë më të hershme të njohura të një presidenti dhe zonje të parë amerikane ekspozohen së bashku.
Galeria Kombëtare e Portreteve në Uashington (National Portrait Gallery, pjesë e Institutit Smithsonian) shënon 50-vjetorin e themelimit të koleksionit të saj fotografik, të krijuar në vitin 1976, në vitin e 200-vjetorit të Shteteve të Bashkuara, siç njofton PetaPixel. Nga një numër modest veprash, fotografia sot përbën gati gjysmën e fondit të muzeut, duke u kthyer në një nga shtyllat kryesore të tij.
Për të kremtuar këtë jubile, muzeu hap më 14 nëntor 2026 ekspozitën «Photographic Memory: Fifty Years of Collecting», të kuruar nga Ann Shumard, kuratorja e lartë e fotografive. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për vizitorët në katin e dytë të galerisë deri më 7 nëntor 2027.
Në ekspozitë mblidhen mbi 120 portrete fotografike nga koleksioni i muzeut, duke filluar nga epoka e daguerrotipit e deri në fotografinë digjitale. Rrugëtimi ndjek zhvillimin e teknikave fotografike dhe rolin që fotografia ka luajtur në dokumentimin e historisë dhe kulturës amerikane përgjatë një shekulli e gjysmë.
Një nga pikat kulmore të ekspozitës është daguerrotipi i Dolley Madison-it, realizuar nga John Plumbe Jr. në vitin 1846. Muzeu e ekspozon këtë vepër për herë të parë që kur e bleu në korrik 2024 — përkrah daguerrotipit të presidentit John Quincy Adams të vitit 1843. Është hera e parë që fotografitë më të hershme të njohura të një presidenti dhe zonje të parë amerikane ekspozohen së bashku.
Në radhët e veprave të ekspozuara gjendet edhe portreti i Abraham Lincoln-it i Alexander Gardner-it, i njohur si «cracked-plate», si dhe portreti i Henry Wadsworth Longfellow-it nga Julia Margaret Cameron. Ekspozita përmbledh gjithashtu punë të emrave të mëdhenj të fotografisë amerikane: Mathew Brady, Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Dorothea Lange, Ansel Adams, Gordon Parks, Irving Penn, Richard Avedon, Diane Arbus dhe Annie Leibovitz.
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