«Deti i plastikës, stuhi e përsosur»: fotografi Rob Hornstra ekspozon në Roterdam anën e errët të kopshtit të perimeve të Europës
Ekspozita fotografike në Kunsthal të Roterdamit denoncon shfrytëzimin e migrantëve, kushtet çnjerëzore të jetesës dhe shkatërrimin ekologjik pas «detit të plastikës» së Almeríasë; e hapur më 3 tetor 2026, deri më 7 mars 2027
Në Andaluzi shtrihet «kopshti i perimeve» më i madh i Europës: një det i pafund serrash plastike, i dukshëm edhe nga hapësira, që furnizon me fruta dhe perime të lira supermarketet e kontinentit. Pikërisht këtë peizazh — dhe realitetet e pakëndshme që fshihen pas tij — sjell në qendër të vëmendjes ekspozita e re «Plastic Sea, Perfect Storm» e fotografit holandez Rob Hornstra dhe shkrimtarit Arnold van Bruggen, e cila hapi dyert të shtunën, më 3 tetor, në Kunsthal të Roterdamit, siç njofton Rotterdam Style.
Projekti fokusohet te rrethinat e Almeríasë në Spanjën jugore, ku rreth 32.000 hektarë serra — përqendrimi më i madh i serrave në botë — prodhojnë për miliona konsumatorë. Por pas efikasitetit fshihen, sipas autorëve, shfrytëzimi i migrantëve, kushtet çnjerëzore të jetesës dhe shkatërrimi ekologjik: pyetja e tyre është sa gjatë do ta tolerojë Europa shfrytëzimin dhe rrënimin ekologjik — vetëm për prodhime të lira, thekson faqja e projektit të Hornstra-s.
«Plastic Sea, Perfect Storm» është kapitulli më i ri i «The Europeans», portretit afatgjatë të Hornstra-s dhe Van Bruggen-it për Europën bashkëkohore, përmes të cilit dyshja dokumenton prej dy dekadash grupet europiane që përballen me tema si migrimi, ndryshimi klimatik dhe nacionalizmi në rritje. Ekspozita zë më shumë se 100 metra mur dhe shoqërohet nga libri me të njëjtin emër (264 faqe, dygjuhësh spanjisht-anglisht), i lançuar në pranverë. Edhe gazeta holandeze De Volkskrant i kushtoi në gusht një artikull dyfaqesh projektit.
Rruga drejt Roterdamit nuk ishte e lehtë: siç tregon vetë fotografi në faqen e tij, buxheti i kufizuar e detyroi ekipin të tërhiqte dorë nga plani fillestar dhe të hiqte disa vepra, në vend që të kompromentonte cilësinë. Thelbi mbeti i paprekur: fuqia e imazheve të shkallës muzeale që rrëfejnë një Europë moderne «në lakuriqësi». Ekspozita do të qëndrojë e hapur në Kunsthal deri më 7 mars 2027.
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