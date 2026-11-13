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13 Nën 2026
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Ukraina

Rafineria e naftës në Volgograd në flakë pas sulmit ukrainas me dronë, zjarre edhe në Rostov mbi Don

Forcat ukrainase goditën gjatë natës së 13 nëntorit një rafineri të madhe nafte në Volgograd dhe një objekt prodhimi në Rostov mbi Don, në një sulm me dronë që vjen një ditë pas negociatave trepalëshe të paqes në Abu Dhabi.

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Rafineria e naftës në Volgograd në flakë pas sulmit ukrainas me dronë, zjarre edhe në Rostov mbi Don

Sulmi, siç njofton The Kyiv Independent, vazhdon fushatën e Ukrainës për të goditur infrastrukturën që furnizon ushtrinë ruse dhe për të kufizuar të ardhurat energjetike të Moskës. Kanalet ukrainase të monitorimit Exilenova+ dhe Supernova+ raportuan flakë dhe shpërthime te rafineria Lukoil-Volgogradneftepererabotka, një nga më të mëdhatë në Rusi, me kapacitet vjetor përpunimi prej 15 milionë tonësh naftë bruto.

Pamjet e dëshmitarëve tregojnë flakë që ndriçojnë qiellin e natës dhe tinguj të mbrojtjes ajrore ruse. Video të tjera tregojnë banorë të Volgogradit në radhë te pikat e karburantit, mes kufizimeve të gazit dhe të benzinës për shkak të sulmeve energjetike ukrainase.

Guvernatori rajonal Andrey Bocharov konfirmoi një sulm “masiv” mbi Volgogradin dhe zjarre në zonën industriale jugore të qytetit. Rafineria është ndër më të mëdhatë të Lukoil-it, prodhuesi i dytë më i madh i naftës në Rusi; forcat ukrainase e kishin goditur edhe më 2 tetor. Ajo ndodhet rreth 400 kilometra nga kufiri ukrainas.

Në Rostov mbi Don, guvernatori Yury Slyusar konfirmoi sulmin ukrainas: zjarre në një objekt prodhimi dhe një magazinë, ndërsa mbetjet e dronëve të rrëzuar dëmtuan edhe një ndërtesë banimi. Më 8 nëntor një dron ukrainas kishte dëmtuar atje një urë dhe objekte energjetike.

Të njëjtën natë dhjetëra dronë ukrainas sulmuan edhe Moskën, një ngjarje e mbuluar veçmas. Më 11 nëntor Forcat e Operacioneve Speciale të Ukrainës konfirmuan goditjen e rafinerisë së Omsk-ut, më të madhes në Rusi.

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