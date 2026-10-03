Mbreti Abdullah i Jordanisë i kërkon Rubio-s armëpushim të plotë rajonal: SHBA-ja ka “rol vendimtar” në de-përshkallëzim
Në një telefonatë me sekretarin amerikan të Shtetit, monarku jordanez kërkoi një marrëveshje gjithëpërfshirëse që garanton sigurinë dhe sovranitetin e shteteve arabe — dhe paralajmëroi për përshkallëzimin izraelit në Sirinë jugore.
Mbreti Abdullah II i Jordanisë ka zhvilluar një telefonatë me sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, për përpjekjet për të ulur tensionet në rajon, siç shkruan agjencia jordaneze e lajmeve Petra. Telefonata ndodhi të premten, në një moment kur bisedimet SHBA–Iran janë ngecur dhe përshkallëzimi ushtarak në Lindjen e Mesme po thellohet.
Sipas raportimit të Petras, monarku jordanez ka theksuar nevojën për të arritur një marrëveshje për një armëpushim gjithëpërfshirës që garanton sigurinë dhe sovranitetin e shteteve arabe, duke nënvizuar “rolin vendimtar” të Shteteve të Bashkuara në mbështetjen e përpjekjeve për stabilitet rajonal. Ambasada e Jordanisë në Uashington konfirmoi në rrjetet sociale se tema kryesore e bisedës ishte de-përshkallëzimi i tensioneve.
Të dy bashkëbiseduesit diskutuan edhe rezultatet e takimit të fundit të Procesit Aqaba në Francë, ku u kërkua mobilizimi i mbështetjes ndërkombëtare për Forcat e Armatosura të Libanit dhe forcimi i kapaciteteve të tyre për ruajtjen e sigurisë së vendit, siç njofton Al Jazeera. Mbreti Abdullah paralajmëroi gjithashtu për pasojat e vazhdimit të përshkallëzimit ushtarak izraelit në Sirinë jugore, duke përsëritur se Jordania qëndron pranë Sirisë në përpjekjet e saj për siguri, stabilitet dhe sovranitet territorial.
Telefonata preku edhe forcimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik mes Jordanisë dhe Shteteve të Bashkuara në fusha të ndryshme. Thirrja e mbretit vjen ndërsa tregjet financiare të Emirateve ranë për të katërtën ditë radhazi nën peshën e ngërçit diplomatik dhe raportimeve për grumbullimin e ri ushtarak amerikan në rajon — një sinjal se presioni diplomatik për de-përshkallëzim po rritet paralelisht me tensionet në terren.
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