U hap edicioni i 47-të i festivalit “Vëllezërit Manaki” në Manastir, me premierën maqedonase të filmit të Dina Dumës
Manastiri priti sërish kinematografët më të mirë dhe veprat e tyre autoriale — ceremonia solemne e hapjes nisi me një performancë muzikore, ndërsa edicioni i 47-të i Festivalit Ndërkombëtar të Kamerës Filmike "Vëllezërit Manaki" u hap me premierën maqedonase të filmit "Skating-u nuk është për vajza" të regjisores Dina Duma.
Sonte në Qendrën e Kulturës në Manastir u hap solemnisht edicioni i 47-të i Festivalit Ndërkombëtar të Kamerës Filmike “Vëllezërit Manaki”, një nga ngjarjet kulturore më të rëndësishme në vend, me traditë të gjatë ndërkombëtare.
Ceremonia e hapjes nisi me një performancë muzikore, ndërsa filmi hapës ishte premiera maqedonase e “Skating-u nuk është për vajza” e regjisores Dina Duma.
Në festival pritet të marrë pjesë edhe kinematografi i njohur Xhef Kronenuet (Jeff Cronenweth), i cili do të sjellë në Manastir atmosferën e trilerave të famshëm kinematografikë.
Edicioni i këtij viti vazhdon traditën e festivalit të themeluar në nder të vëllezërve pionierë të kinematografisë ballkanike, Milton dhe Janaki Manaki.
Burimi: Bitola Njuz — https://time.mk/c/896bb2cced/mk/neka-zapocne-novoto-filmsko-tkaenje-otvoreno-47-izdanie-na-iffk-braka-manaki.html
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