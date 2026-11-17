Linzertorte austriake — tarta tradicionale e Lincit me brumë bajamesh, reçel mjedre dhe grilë brumi
Ëmbëlsira klasike e Lincit me brumë të thërrmueshëm bajamesh e kanelle, shtresë reçeli mjedre dhe grilën karakteristike të brumit sipër — një nga tartat më të vjetra të Austrisë.
Linzertorte është tarta tradicionale e qytetit të Lincit në Austri dhe konsiderohet një nga ëmbëlsirat më të vjetra me recetë të shkruar — receta më e hershme e njohur daton në vitin 1653. Brumi i saj i thërrmueshëm bëhet me bajame ose lajthi të bluara, gjalpë dhe erëza si kanella e karafili, mbushet me reçel mjedre ose rrushi të kuq pa fara dhe mbulohet me grilën karakteristike prej shiritash brumi. Shërbehet gjatë gjithë vitit, por është veçanërisht e dashur në periudhën e Krishtlindjes, dhe shija e saj përmirësohet të nesërmen, kur brumi zbutet nga reçeli.
Koha e përgatitjes: 25 minuta. Koha e ftohjes së brumit: 2 orë. Koha e pjekjes: 45–50 minuta në 180 °C. Gjithsej: rreth 3 orë e 10 minuta. Porcione: 8.
Përbërësit
- 325 g miell
- 150 g bajame të bluara (miell bajameje)
- 67 g sheqer (rreth 1/3 filxhani)
- 3/4 lugë çaji erëza të përziera (kanellë dhe pak karafil i bluar)
- 1 majë luge kripë
- 200 g gjalpë pa kripë, i ftohtë dhe i prerë në kubikë
- 2 vezë të mëdha, të ftohta
- Rreth 60 ml ujë i ftohtë (1/4 filxhani)
- 500 g reçel mjedre (rreth 1 2/3 filxhani); tradicionalisht përdoret edhe reçel rrushi të kuq
- 1 e verdhë veze shtesë, për lyerje
- 2 lugë çaji qumësht, krem ose ujë, për lyerjen
- Sheqer pluhur, për spërkatje para shërbimit (sipas dëshirës)
- Bajame në feta, për zbukurimin e buzës (sipas dëshirës)
Hapat e përgatitjes
- Në tasin e një mikseri ose përpunuesi ushqimi vendosni miellin, bajamet e bluara, sheqerin, erëzat, kripën dhe kubikët e gjalpit të ftohtë. Përziejini me pulsime të shkurtra derisa gjalpi të bëhet sa një bizele.
- Shtoni vezët dhe përziejini përsëri, pastaj, ndërsa aparati punon, hidhni ujin e ftohtë ngadalë derisa masa të fillojë të mblidhet në copa të mëdha. Brumi duhet të duket ende i thërrmueshëm, por të mbahet kur e shtypni me dorë.
- Hidheni brumin në një sipërfaqe të pastër dhe ngjisheni lehtë vetëm disa herë, pa e punuar shumë, derisa të formohet një top pak a shumë i lëmuar. Ndajeni në dy pjesë të barabarta.
- Hapeni pjesën e parë në një rreth me trashësi 4–5 mm dhe vendoseni në një tavë tarte rreth 23 cm me fund që hiqet, duke e shtypur mirë në qoshe dhe anë. Pjesën e dytë hapeni në formë katrore afërsisht 25×30 cm dhe vendoseni në një tepsi me letër pjekjeje. Të dyja vendosini në frigorifer për 2 orë — ftohja nuk duhet anashkaluar, sepse brumi i ftohtë nuk tkurret gjatë pjekjes.
- Nxirreni bazën nga frigoriferi, pritni tepricën e brumit në buzë dhe shpojeni bazën me pirun. Mbushni me reçelin e mjedrës dhe nivelojeni njëtrajtshëm.
- Priteni fletën katrore të brumit në shirita rreth 2 cm të gjerë — duhen të paktën 14 shirita. Vendosni 7 shirita në një drejtim mbi reçel dhe 7 të tjerët pingul mbi ta, duke formuar grilën karakteristike; shtypini lehtë në buzë për t’i vulosur dhe pritni tepricën.
- Përzieni të verdhën e vezës me qumështin dhe lyeni me furçë gjithë sipërfaqen e brumit, duke u kujdesur për nyjet dhe buzët. Nëse dëshironi, spërkatni buzën me bajame në feta.
- Piqeni në furrë të parangrohur në 180 °C për 45–50 minuta, derisa brumi të marrë ngjyrë të artë të thellë dhe reçeli të vlojë lehtë.
- Lëreni tartën të ftohet plotësisht përpara se ta prisni, përndryshe reçeli do të rrjedhë. Spërkateni me sheqer pluhur dhe shërbejeni; ruhet në frigorifer, në enë hermetike, deri në një javë.
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