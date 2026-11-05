Zelensky kërkon në samitin e Madridit transformatorë e gjeneratorë: Rusia ka dëmtuar çdo central elektrik në Ukrainë
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky iu drejtua të enjten Samitit Ibero-Amerikan në Madrid me thirrjen që vendet pjesëmarrëse ta ndihmojnë Ukrainën të rindërtojë dhe të mbajë në punë infrastrukturën energjetike të dëmtuar nga lufta, duke kërkuar furnizime urgjente me transformatorë, kabllo, gjeneratorë dhe pajisje të tjera elektrike, siç njofton Reuters.
Ai tha se Rusia i ka dëmtuar çdo central elektrik në vend me sulme me raketa dhe dronë, duke i detyruar punonjësit e energjisë të bëjnë riparime të vazhdueshme për të parandaluar një errësirë totale (blackout) në shkallë vendi.
Ukraina është e interesuar për transformatorë nga Brazili, Meksika, Argjentina dhe Kolumbia; kabllo nga Kili; pajisje elektrike dhe gjeneratorë nga Spanja. Ai u bëri thirrje qeverive ta ndihmojnë Kievin të lidhet me kompanitë që mund të sigurojnë shpejt pajisje të përputhshme.
Ai u bëri thirrje vendeve të mos heshtin për ato që i përshkroi si krime lufte ruse, duke përmendur sulmin e fundit ndaj një shkolle ku civilët ishin mbledhur për të marrë ndihma humanitare; tha se mijëra fëmijë ukrainas janë marrë në Rusi dhe kërkoi presion më të madh ndërkombëtar mbi Moskën.
Lufta, tha ai, i ka shndërruar nevojat moderne të sigurisë: thelbësore janë dronët, sistemet e luftës elektronike dhe mbrojtja ajrore; ai i ftoi vendet të bashkëpunojnë me Ukrainën në nisma të teknologjisë së mbrojtjes.
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha se Ukraina e meriton mbështetjen sepse ka ‘një agresor dhe një viktimë’: Rusia shkel të drejtën ndërkombëtare, ndërsa Ukraina mbron lirinë dhe sovranitetin e saj; mbështetja për Kievin është edhe në interesin e Evropës.
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