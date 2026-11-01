Goditje ajrore ruse shkatërron ndërtesën e komitetit ekzekutiv të këshillit bashkiak në Kramatorsk
Të shtunën në mbrëmje, 31 tetor, një goditje ajrore ruse shkatërroi ndërtesën e komitetit ekzekutiv të Këshillit Bashkiak të Kramatorskut, në Sheshin e Paqes në qendër të qytetit, në rajonin e Doneckut, siç raporton The Kyiv Independent. Kur lajmi u publikua, ende nuk kishte të dhëna për viktima nga kjo goditje.
Kreu i administratës ushtarake të qytetit, Oleksandr Honcharenko, njoftoi në Facebook: “Para një ore, Rusia shkatërroi me një goditje ajrore ndërtesën qendrore të shtetësisë ukrainase në Kramatorsk.”
Ndërtesa i kishte mbijetuar pushtimit të qytetit nga militantët e mbështetur nga Rusia në vitin 2014 dhe çlirimit të mëvonshëm nga forcat ukrainase, ndërsa Honcharenko e përshkroi atë si simbol të historisë dhe identitetit të qytetit. “Mund të shkatërrojnë një ndërtesë, të djegin tokën tonë dhe të na vjedhin kujtimet. Por nuk mund ta shkatërrojnë të drejtën tonë për një të ardhme”, tha ai.
Ndërtesa kishte pësuar dëme edhe më herët, gjatë një goditjeje ajrore ruse në qendër të qytetit në mars 2026. Sulme të tjera ruse në Kramatorsk po atë ditë, 31 tetor, plagosën civilë, sipas Suspilne-s të cituar nga The Kyiv Independent.
Kramatorsku, një qytet i madh i mbajtur nga Ukraina në rajonin e Doneckut, përballet me sulme ruse gjithnjë e më të shpeshta, ndërsa forcat e Moskës vazhdojnë ofensivën në lindjen e vendit.
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